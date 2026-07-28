ЦИК зарегистрировала списки Российской партии пенсионеров
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки Российской партии пенсионеров, передает корреспондент «Ведомостей».
В федеральный список после исключения двух человек вошли 259 политиков.
11 июля ЦИК утвердила федеральный список и список по одномандатным округам кандидатов от Российской партии пенсионеров. Тогда в федеральном списке был 261 человек, по одномандатным округам – 108. Тогда же ЦИК разрешила партии открыть спецсчет для избирательного фонда.
Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.