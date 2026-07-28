ЦИК зарегистрировала списки Российской партии пенсионеров

11 июля ЦИК утвердила федеральный список и список по одномандатным округам кандидатов от Российской партии пенсионеров. Тогда в федеральном списке был 261 человек, по одномандатным округам – 108. Тогда же ЦИК разрешила партии открыть спецсчет для избирательного фонда.