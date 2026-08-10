«Яблоко» намерено обжаловать решение Верховного суда по выборам

«У нас есть пять дней, и мы будем обжаловать это решение дальше в Верховном суде. У нас есть такое право. И мы будем делать все возможное для того, чтобы это решение было отменено в рамках закона. Мы сделаем все возможное для того, чтобы "Яблоко" было дальше в бюллетене в Государственную думу на выборах», – сказал Рыбаков.