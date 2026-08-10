«Яблоко» намерено обжаловать решение Верховного суда по выборам
Партия «Яблоко» намерена обжаловать решение Верховного суда (ВС) о снятии партии с выборов в Государственную думу. Об этом сказал председатель «Яблока» Николай Рыбаков по итогам заседания ВС, передает корреспондент «Ведомостей».
«У нас есть пять дней, и мы будем обжаловать это решение дальше в Верховном суде. У нас есть такое право. И мы будем делать все возможное для того, чтобы это решение было отменено в рамках закона. Мы сделаем все возможное для того, чтобы "Яблоко" было дальше в бюллетене в Государственную думу на выборах», – сказал Рыбаков.
Он добавил, что «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина» и ее лидера Алексея Журавлева.
Председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский подтвердил слова Рыбакова об обжаловании решения. «Мы рассчитываем, что апелляционная инстанция отменит решение о снятии «Яблока» с выборов», – написал он в Telegram.
10 августа ВС снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Соответствующий иск ранее подала партия «Родина» Алексея Журавлева, ВС постановил его удовлетворить. «Яблоко» может обжаловать решение в течение пяти дней.
Значительную часть обвинений со стороны «Родины» составляют предполагаемые нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Также партию обвинили в получении иностранного финансирования.
На фоне заседания 10 августа в Верховном суде ЦИК России утвердила текст бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы, где «Яблоко» заняло вторую строчку. Однако глава ЦИК Элла Памфилова допустила корректировки в бюллетене.