Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
T278,44-0,94%CNY Бирж.12,182-0,47%IMOEX2 293,32+0,53%RTSI874,57-0,01%RGBI115,29+0,1%RGBITR777,08+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Яблоко» намерено обжаловать решение Верховного суда по выборам

Ведомости

Партия «Яблоко» намерена обжаловать решение Верховного суда (ВС) о снятии партии с выборов в Государственную думу. Об этом сказал председатель «Яблока» Николай Рыбаков по итогам заседания ВС, передает корреспондент «Ведомостей».

«У нас есть пять дней, и мы будем обжаловать это решение дальше в Верховном суде. У нас есть такое право. И мы будем делать все возможное для того, чтобы это решение было отменено в рамках закона. Мы сделаем все возможное для того, чтобы "Яблоко" было дальше в бюллетене в Государственную думу на выборах», – сказал Рыбаков.

Он добавил, что «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина» и ее лидера Алексея Журавлева.

Читайте также:Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму

Председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский подтвердил слова Рыбакова об обжаловании решения. «Мы рассчитываем, что апелляционная инстанция отменит решение о снятии «Яблока» с выборов», – написал он в Telegram.

10 августа ВС снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Соответствующий иск ранее подала партия «Родина» Алексея Журавлева, ВС постановил его удовлетворить. «Яблоко» может обжаловать решение в течение пяти дней.

Значительную часть обвинений со стороны «Родины» составляют предполагаемые нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Также партию обвинили в получении иностранного финансирования.

На фоне заседания 10 августа в Верховном суде ЦИК России утвердила текст бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы, где «Яблоко» заняло вторую строчку. Однако глава ЦИК Элла Памфилова допустила корректировки в бюллетене.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь