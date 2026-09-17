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Памфилова рассказала о готовности к выборам: главное

Трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности – ЦИК
Инна Шульгина
Юлия Малева
Артем Геодакян / ТАСС
Артем Геодакян / ТАСС

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила с докладом о готовности избирательной системы к выборам депутатов Госдумы. Главные тезисы главы ЦИК – в материале «Ведомостей».

  • По данным на 1 июля численность российских избирателей составляет 111 млн человек. За рубежом их число равняется 1,8 млн, на Байконуре проголосовать смогут 11 502 избирателя. По словам Памфиловой, предстоящие выборы в Госдуму будут не такими, как предыдущие, так как в них примут участие жители Донбасса и Новороссии.

  • Председатель ЦИК отметила, что выборы приходится проводить «в непростой, мягко говоря, оперативной обстановке».

  • Трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности, обратила внимание Памфилова, подчеркнув, что безопасность на этих выборах – основной приоритет.

«Мы не жалуемся, мы не причитаем. Мы просто констатируем для того, чтобы смотреть прямо в глаза всем вызовам и угрозам», – сказала Памфилова, добавив, что в регионах с военным положением установлен специальный порядок подготовки и проведения выборов.

  • ЦИК по словам Памфиловой, удалось достичь максимальной устойчивости избирательной системы, ее гибкости и готовности оперативно реагировать на все вызовы и изменения обстановки, с которыми ЦИК неизбежно столкнется. Председатель комиссии отметила, что ЦИК не стала использовать сложившуюся сложную ситуацию как предлог для отказа от выборов или чтобы «сократить или уменьшить те базовые принципы и стандарты, которые мы используем в обычное мирное время».

  • Накануне ЦИК предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему «Выборы» и систему дистанционного электронного голосования. «Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия», – сказала Памфилова. По ее словам, попытки дискредитации не увенчались успехом и хакеры «получили по лбу». В ЦИК готовы и впредь отражать атаки, если они будут. Необходимые механизмы уже отработаны. «Все наши недруги настроены на то, чтобы сорвать эти нынешние выборы, потому что они прекрасно понимают, что мы нормально проведем выборы», – заключила глава ЦИК.

  • На выборах в Госдуму ЦИК проведет эксперимент по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) с передачей данных через низкоорбитальную группировку спутников. По словам Памфиловой, формат сейчас прорабатывается и впервые тестируется. Процедура состоится в тестовом режиме в одном из поселений Ненецкого автономного округа.

ЦИК постаралась «самые слабые места закрыть, но тем не менее базовые принципы сохранить», сказала Памфилова.

  • У пограничных переходов с Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей откроют десять пунктов голосования. В частности, будет открыто четыре таких пункта в Калининградской области, один – в Ленинградской и пять – в Псковской. За границей было организовано 333 избирательных участка в 152 странах.

В общей сложности на выборы в Госдуму РФ был зарегистрирован 4361 кандидат. По словам Памфиловой, в заверенные ЦИК России федеральные списки кандидатов вошли 3133 депутата от политических партий. На выборах всех уровней в качестве кандидатов зарегистрированы 1586 участников спецоперации: 1486 от партий и 100 самовыдвиженцев. На выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 186 кандидатов – участников специальной военной операции.

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