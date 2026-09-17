Памфилова рассказала о готовности к выборам: главное

Накануне ЦИК предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему «Выборы» и систему дистанционного электронного голосования. «Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия», – сказала Памфилова. По ее словам, попытки дискредитации не увенчались успехом и хакеры «получили по лбу». В ЦИК готовы и впредь отражать атаки, если они будут. Необходимые механизмы уже отработаны. «Все наши недруги настроены на то, чтобы сорвать эти нынешние выборы, потому что они прекрасно понимают, что мы нормально проведем выборы», – заключила глава ЦИК.