Памфилова: выборы в 2026 году будут отличаться от всех остальных

«Выборы приходится проводить в непростой, мягко говоря, оперативной обстановке. Мы не жалуемся, мы не причитаем. Мы просто констатируем для того, чтобы смотреть прямо в глаза всем вызовам и угрозам. И не просто смотреть, а предупреждать там, где надо, или предотвращать, или нейтрализовывать», – заявила Памфилова.