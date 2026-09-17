Памфилова: выборы в 2026 году будут отличаться от всех остальных
Предстоящие выборы в Госдуму будут отличаться от всех остальных, так как в них примут участие жители Донбасса и Новороссии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.
«Выборы приходится проводить в непростой, мягко говоря, оперативной обстановке. Мы не жалуемся, мы не причитаем. Мы просто констатируем для того, чтобы смотреть прямо в глаза всем вызовам и угрозам. И не просто смотреть, а предупреждать там, где надо, или предотвращать, или нейтрализовывать», – заявила Памфилова.
Она отметила, что в регионах, где действует военное положение, установлен специальный порядок подготовки и проведения выборов. По словам председателя ЦИК, трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Памфилова подчеркнула, что безопасность на этих выборах – основной приоритет.
2 сентября Памфилова сообщила, что в 12 регионах России, где началось досрочное голосование в ЕДГ-2026, уже проголосовали 9929 избирателей. По ее словам, в регионах с военным положением по данным на 2 сентября проголосовали более 13 000 избирателей. Глава ЦИК назвала два отличительных момента кампании: приоритет безопасности и первое участие новых территорий России в выборах в Госдуму.
В единый день голосования 2026 г. пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах России. Голосование будет проходить три дня – с 18 по 20 сентября.