ЦИК: на выборах в ЕДГ досрочно проголосовали почти 10 000 избирателей

«Это большое политическое событие для них и для нас. Мы относимся к этому невероятно серьезно. Там тоже принято решение о досрочном голосовании, нужно рассредоточить избирателей. Тесно взаимодействуем со всеми органами, чтобы безопасность была на высоком уровне», – сказала Памфилова.