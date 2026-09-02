ЦИК: на выборах в ЕДГ досрочно проголосовали почти 10 000 избирателей
В 12 регионах России, где началось досрочное голосование в ЕДГ-2026, уже проголосовали 9929 избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
«Казалось бы, немного, но мы, исходя из того что каждый голос важен, несмотря на все сложности, организовываем этот процесс так, чтобы все даже в самых отдаленных точках России имели возможность проголосовать», – подчеркнула Памфилова.
По ее словам, в регионах с военным положением по данным на 2 сентября проголосовали более 13 000 избирателей. Глава ЦИК назвала два отличительных момента кампании: приоритет безопасности и первое участие новых территорий России в выборах в Госдуму.
«Это большое политическое событие для них и для нас. Мы относимся к этому невероятно серьезно. Там тоже принято решение о досрочном голосовании, нужно рассредоточить избирателей. Тесно взаимодействуем со всеми органами, чтобы безопасность была на высоком уровне», – сказала Памфилова.
31 августа зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что комиссия приняла постановление об особом порядке голосования в новых регионах, которые теперь могут причислять к труднодоступной территории. Мера сделала возможным применение на территориях Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей досрочного голосования, проведения выборов за пределами помещений для голосования, а также обеспечение дополнительных шагов в сфере безопасности.