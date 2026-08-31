ЦИК принял постановление об особом порядке голосования в новых регионах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла постановление об особом порядке голосования в новых регионах, которые теперь могут причислять к труднодоступной территории. Об этом в ходе заседания сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Решение было принято исходя из того, что территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей соответствуют критериям отдаленных и труднодоступных мест.
По его словам, мера сделает возможным применение на новых территориях досрочного голосования, проведения выборов за пределами помещений для голосования, а также обеспечение дополнительных шагов в сфере безопасности.
«Такие меры в первую очередь направлены на более эффективную реализацию избирательных прав граждан, находящихся на освобожденных территориях, в том числе и наших военнослужащих», – подчеркнул Булаев (цитата по «РИА Новости»).
28 июня «Единая Россия» внесла Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в состав единой региональной группы списка кандидатов на выборы в Госдуму. Жители новых регионов будут впервые выбирать депутатов федерального парламента.