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ЦИК принял постановление об особом порядке голосования в новых регионах

Сергей Пахомов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла постановление об особом порядке голосования в новых регионах, которые теперь могут причислять к труднодоступной территории. Об этом в ходе заседания сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Решение было принято исходя из того, что территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей соответствуют критериям отдаленных и труднодоступных мест.

По его словам, мера сделает возможным применение на новых территориях досрочного голосования, проведения выборов за пределами помещений для голосования, а также обеспечение дополнительных шагов в сфере безопасности.

«Такие меры в первую очередь направлены на более эффективную реализацию избирательных прав граждан, находящихся на освобожденных территориях, в том числе и наших военнослужащих», – подчеркнул Булаев (цитата по «РИА Новости»).

28 июня «Единая Россия» внесла Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в состав единой региональной группы списка кандидатов на выборы в Госдуму. Жители новых регионов будут впервые выбирать депутатов федерального парламента.

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