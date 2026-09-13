Наиболее конкурентные кампании 2026 года: грядущие выборы в цифрах и графиках

Еще в девяти субъектах будут избраны депутаты представительных органов их административных центров – в общей сложности 279 человек. В восьми регионах состоятся прямые выборы высшего должностного лица, а еще в трех – непрямые, то есть главы этих республик будут избраны членами местных заксобраний. Единственные регионы, в которых пройдут сразу все вышеперечисленные кампании, – Мордовия и Чечня. Еще в четырех – Карелии, Пермском крае, Калининградской области и ХМАО – помимо депутатов ГД выберут также депутатов заксобраний и парламентов административных центров. Наконец, в ЕДГ будут замещены еще около 18 000 выборных должностей – на сотнях муниципальных выборов по всей стране будут избраны депутаты советов городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений.