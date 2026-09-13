Наиболее конкурентные кампании 2026 года: грядущие выборы в цифрах и графиках

Наиболее конкурентные кампании 2026 года: грядущие выборы в цифрах и графикахВ единый день голосования россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы, заксобраний в 39 регионах и глав восьми субъектов
В России на следующей неделе, с 18 по 20 сентября, пройдет единый день голосования (ЕДГ), когда будут избраны депутаты Госдумы РФ, главы 11 субъектов, а в целом ряде регионов – депутаты заксобраний и муниципальных советов. О предстоящих кампаниях – в графиках «Ведомостей».
Главная кампания сентября – выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Формирование нижней палаты происходит по смешанной системе: 225 мандатов будут распределены по партийным спискам, а остальные 225 – по одномандатным округам. Пришедшие на участки избиратели получат по два бюллетеня. В одном они выберут партию, а в другом – конкретного кандидата в своем округе. Одновременно с этим в 39 регионах России пройдут выборы в местные законодательные собрания, в ходе которых в общей сложности будут избраны 1684 депутата.
Еще в девяти субъектах будут избраны депутаты представительных органов их административных центров – в общей сложности 279 человек. В восьми регионах состоятся прямые выборы высшего должностного лица, а еще в трех – непрямые, то есть главы этих республик будут избраны членами местных заксобраний. Единственные регионы, в которых пройдут сразу все вышеперечисленные кампании, – Мордовия и Чечня. Еще в четырех – Карелии, Пермском крае, Калининградской области и ХМАО – помимо депутатов ГД выберут также депутатов заксобраний и парламентов административных центров. Наконец, в ЕДГ будут замещены еще около 18 000 выборных должностей – на сотнях муниципальных выборов по всей стране будут избраны депутаты советов городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений.
В бюллетене при голосовании по федеральным спискам будет 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина». Зарегистрированное сначала «Яблоко» было снято с выборов Верховным судом по иску «Родины». В общей сложности в федеральных списках участвующих в голосовании партий более 2800 человек. Для попадания в Госдуму партийный список должен преодолеть пятипроцентный порог голосов избирателей. В прошлом составе ГД было лишь пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».
Кандидату-одномандатнику для победы и прохождения в нижнюю палату парламента необходимо набрать простое большинство в своем округе. Всего, по данным ЦИК на 7 сентября, было зарегистрировано 1603 кандидата, представляющих 11 партий, в том числе четверо самовыдвиженцев. Наибольшее число округов, в которых будут представлены кандидаты от партий, у «Справедливой России» – 223. У ЕР, КПРФ и ЛДПР – по 220, а у «Новых людей» – 210. Среди непарламентских партий наибольшее число кандидатов в округах у «Яблока» (122) и «Зеленых» (119). Наименьшее – у Партии прямой демократии (ПДД).
Наибольший уровень конкуренции (11 человек на мандат) зафиксирован в двух округах из 225 – в Карельском и Ангарском (Иркутская область), по данным на 7 сентября. Еще в семи – 10 кандидатов на мандат, а в 28 – девять. Средний уровень конкуренции по одномандатным округам – семь человек на место.
Самыми конкурентными регионами (в 40 субъектах РФ – только один округ, в 38 – от 2 до 4, а в остальных 11 – от 5 и более), помимо целого округа в Карелии, станут Забайкальский край (10), Липецкая (10), Вологодская (9,5) и Иркутская (9,3) области. Наименее (всего по четыре кандидата на мандат) будут выборы в Ингушетии, Чечне, Камчатском крае, Ненецком АО, а также Херсонской и Запорожской областях.
В ЕДГ также будут выбирать депутатов региональных заксобраний в 39 субъектах. Четыре парламентские партии из пяти – ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР – зарегистрировали свои списки во всех регионах (самые многочисленные – в Дагестане, Алтайском и Пермском краях), а «Новые люди» – везде, кроме Чечни и Чукотки. В результате самыми конкурентными по числу участвующих партий станут выборы в заксобрания Карелии и Псковской области (по девять списков), а также Подмосковья, Красноярского края, Новгородской и Тверской областей (по восемь). Наименее конкурентными – по четыре списка – в Чечне и на Чукотке.
Если же соотносить общую численность партийных зарегистрированных списков и количество депутатских мандатов в заксобрании каждого региона, то наиболее конкурентными будут выборы в Волгоградской (15,3 кандидата на кресло) и Тверской (14,1) областях, Красноярском крае (13,8), Псковской области (13,3) и Алтайском крае (12,5). Наименее конкуренты кампании в Амурской области (3,4 кандидата на кресло), Приморском крае (3,6) и на Чукотке (4).
Прямые выборы глав субъектов РФ пройдут в восьми из них: Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Глав еще трех республик (Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии) выберут члены местных парламентов. Наибольшее число кандидатов – шесть – зарегистрировано в Тверской области (с ноября 2025 г. врио главы региона – единоросс Виталий Королев). Наименьшее же число претендентов на кресло руководителя субъекта – всего три – в Чечне (с 2007 г. ее возглавляет единоросс Рамзан Кадыров). Там помимо ЕР своих кандидатов выдвинули только КПРФ и СР.
Какими были результаты прошлых думских выборов
По итогам выборов в Госдуму 2021 г. победу одержала «Единая Россия», набрав 49,82% голосов и взяв 198 одномандатных округов из 225 – в общей сложности 324 кресла в нижней палате из 450. КПРФ с 18,93% голосами получила 57 мандатов, «Справедливая Россия – За правду» с 7,46% – 27 мандатов, ЛДПР с 7,55% – 21, а «Новые люди» с 5,32% – 13.
Явка на прошлых выборах составила в среднем по стране 51,72%. Лидерами по активности избирателей стали Чечня (94,42%), Карачаево-Черкесия (89,36%) и Северная Осетия (86,61%). Наименьшей же явка была в Иркутской области (36,99%), Хакасии (37,55%) и Санкт-Петербурге (37,61%). В Москве – 50,26%, а Подмосковье – 45,85%.
По итогам голосования по партийным спискам «Единая Россия» набрала большинство во всех регионах, кроме четырех – Ненецкого АО, Республики Марий Эл, Якутии и Хабаровского края. Там лидерство по голосам получила КПРФ.
Больше всего голосов партия власти набрала в Чечне (96,13%), Туве (85,34%) и Ингушетии (85,18%). А меньше всего – в Хабаровском крае (24,51%), Ненецком АО (29,06%) и Коми (29,44%).
Почти во всех регионах, где победу одержала ЕР, второе место заняла КПРФ. Исключений всего пять: ЯНАО и Чукотка, где второе место было у ЛДПР, а также Чечня, Ингушетия и Кировская область (СРЗП).
В этом году на выборах ВЦИОМ прогнозирует расчетную явку 51–53%, а ФОМ – 54%.
Согласно прогнозу ВЦИОМа, ЕР получит 51–53% голосов, КПРФ – 13–15%, «Новые люди» – 9–11%, ЛДПР – 9–11%, а «Справедливая Россия» – 4–6%. В прогнозе ФОМа результат «Единой России» – 47–49%, КПРФ – 14–17%, ЛДПР – 10–12%, «Новых людей» – 8–9%, «Справедливой России» – 6–7%.