Какие результаты выборов прогнозируют крупнейшие социологические организации

Феномен лидерства «Единой России» заключается в «пяти «П», рассказал научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков: президент, программа, пятерка, повестка и подход. По его словам, сплоченность вокруг президента в обществе играет огромную роль, связка партии с ее лидером демонстрировалась на протяжении всей кампании – высокий рейтинг президента перекладывается и на партию. Он напоминает, что единороссы провели отчетную кампанию по своей избирательной программе 2021 г. и собрали наказы для новой программы.