Какие результаты выборов прогнозируют крупнейшие социологические организации

Какие результаты выборов прогнозируют крупнейшие социологические организацииИх данные несколько расходятся
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) 10 сентября, за 10 дней до выборов, представили прогнозы результатов партий на выборах в Госдуму. Электоральные расчеты были представлены на круглом столе Экспертного института социальных исследований «ЕДГ-2026: план на победы. Аналитика активности политических партий». ВЦИОМ на выборах прогнозирует расчетную явку 51–53%, ФОМ – 54%.
Согласно прогнозу ВЦИОМа, результат «Единой России» на выборах будет 51–53%, КПРФ – 13–15%, «Новых людей» – 9–11%, ЛДПР – 9–11%, «Справедливой России» – 4–6%. В прогнозе ФОМа результат «Единой России» – 47–49%, КПРФ – 14–17%, ЛДПР – 10–12%, «Новых людей» – 8–9%, «Справедливой России» – 6–7%.
Непарламентские партии (Партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии) суммарно могут получить 2–5%, испортят бюллетень на выборах 2%, согласно данным ВЦИОМа. По данным ФОМа, Партия пенсионеров может набрать 2–3%, «Зеленые» – 1–2%, «Родина» – 1%, «Коммунисты России» и Партия прямой демократии – меньше 1%. Планируют испортить бюллетень 3%.
«Единая Россия» преодолеет планку в 50%, это связано с поддержкой партии президентом, эффектом консолидации в обществе, агитационной кампанией и сильным списком партии, полагает директор по политическим исследования АЦ ВЦИОМ Михаил Мамонов. КПРФ, по прогнозу, набирает меньше, чем в 2021 г., «Справедливая Россия» может как преодолеть 5%-ный барьер, так и нет, отмечает он.
Управляющий директор проектов ФОМа Лариса Паутова заявила, что, согласно их опросам, готовность прийти на выборы – 44% – совпадает с результатами данных 2021 г. Она отмечает, что в отличие от ВЦИОМа в их прогнозе чуть ниже результаты «Единой России» и «Новых людей», выше – у КПРФ и «Справедливой России»
Феномен лидерства «Единой России» заключается в «пяти «П», рассказал научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков: президент, программа, пятерка, повестка и подход. По его словам, сплоченность вокруг президента в обществе играет огромную роль, связка партии с ее лидером демонстрировалась на протяжении всей кампании – высокий рейтинг президента перекладывается и на партию. Он напоминает, что единороссы провели отчетную кампанию по своей избирательной программе 2021 г. и собрали наказы для новой программы.
Как опрашивали
Что касается федеральной пятерки списка партии, то, по мнению Чеснакова, роли кандидатов можно описать так: глава МИДа Сергей Лавров – лучший министр, мэр Москвы Сергей Собянин – эталон главы региона, военкор Евгений Поддубный – новый правозащитник, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова – образ матери, глава «Юнармии» Владислав Головин – молодой командир. Повестка последних лет – внешняя политика, давление, санкции, информатаки – работает в пользу «Единой России», полагает эксперт. Подход же у «Единой России» к кампании самый масштабный, что проявляется и в кадровой скамейке, и в числе дебатеров, и т. д.
Раньше стимулом к голосованию на выборах был гражданский долг, а сейчас люди говорят о ценности своего голоса, полагает директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. По его мнению, сохраняется консолидация общества, рейтинги устойчивы, а риски протестной активности минимальны.
Последние электоральные данные перед выборами социологи представят 14 сентября. После этого по закону до окончания выборов прогнозы публиковать будет нельзя.