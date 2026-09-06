ЕДГ-2026: как проходит и за кого голосуют

Во всех регионах с прямыми выборами участвуют кандидаты КПРФ и «Справедливой России». «Единая Россия» и ЛДПР выставили по семь кандидатов, а «Новые люди» – только четырех. Конкуренция составит от трех до шести кандидатов на место. Больше всего претендентов зарегистрировано в Мордовии, а также в Тверской области, где на первый срок идет врио губернатора Виталий Королев («Единая Россия»), назначенный в ноябре 2025 г. В Ульяновской области действующий глава Алексей Русских (КПРФ) столкнется с депутатом Госдумы и телеведущей Мариной Ким («Справедливой России»). В Чечне у многолетнего главы Рамзана Кадырова («Единая Россия») будет два соперника: коммунист Халид Накаев и справоросс Исмаил Денильханов, оба – депутаты местного парламента.