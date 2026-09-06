ЕДГ-2026: как проходит и за кого голосуют

ЕДГ-2026: как проходит и за кого голосуют18-20 сентября состоятся выборы в Госдуму, 39 заксобраний и 11 губернаторов
- Выборы в Госдуму
- Выборы губернаторов
- Выборы в законодательные собрания
- Способы голосования
В Единый день голосования (ЕДГ) 2026 г. запланировано более 2200 избирательных кампаний разного уровня, в ходе которых предстоит заместить около 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Волеизъявление продлится три дня – с 18 по 20 сентября. Участие в голосовании смогут принять порядка 55 млн избирателей.
Выборы в Госдуму
Формирование IX созыва Государственной думы пройдет по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. Это значит, что каждый избиратель получит два бюллетеня: в первом он будет выбирать партию, во втором – конкретного кандидата в свое округе.
Порог для попадания списка в нижнюю палату – 5% голосов избирателей. Партии, преодолевшие этот барьер, получают мандаты пропорционально полученным голосам. Кандидаты-одномандатники для победы должны набрать простое большинство в своем округе. «Стоимость» мандата зависит от явки, однако в среднем по стране на одно место в федеральном списке приходится около 200 000 голосов.
В бюллетене будет 10 политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина». Изначально было зарегистрировано 11 списков, но 10 августа Верховный суд РФ снял с выборов партию «Яблоко» по иску «Родины». Инстанция выявила нарушение законодательства об интеллектуальной собственности, а также превышение допустимого порога финансирования агитации. Отмена регистрации списка «Яблока» не затронула кандидатов, выдвинутых ею по одномандатным округам.
Порядок партий в бюллетене был определен жеребьевкой. Первые три позиции заняли «Единая Россия», «Яблоко» (исключена из бюллетеня) и ЛДПР. Далее расположились «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Председатель ЦИКа Элла Памфилова отметила, что результат выборов вряд ли будет зависеть от позиции в бланке: решающим остается доверие избирателей к той или иной партии и кандидату.
По данным Центризбиркома, на момент завершения регистрации в федеральных списках 11 партий было более 3100 человек. По одномандатным округам зарегистрировано 1611 партийных кандидатов, а также три самовыдвиженца.
«Единая Россия» выдвинула самый крупный список, в который вошли 390 кандидатов. В общефедеральную часть списка «Единой России» вошли глава МИДа Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин. Всего от партии на выборы идет более 600 человек.
Список КПРФ возглавляет председатель ЦК партии Геннадий Зюганов, в первую пятерку входят депутаты Юрий Афонин, Дмитрий Новиков и Иван Мельников, а также глава Хакасии Валентин Коновалов.
Первую пятерку ЛДПР возглавляет ее председатель Леонид Слуцкий. Следом идут командир добровольческой бригады Алексей Верещагин, депутат Мосгордумы Мария Воропаева, депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Виктор Бут.
«Справедливая Россия» включила в головную часть списка лидера партии Сергея Миронова, вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, депутата и телеведущую Марину Ким, а также участника спецоперации Олега Чернышева.
У «Новых людей» туда вошли председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер Думы Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева.
Выборы губернаторов
В 2026 г. прямые выборы высших должностных лиц состоятся в восьми регионах – Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В трех республиках главы будут избраны депутатами региональных парламентов – в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
Во всех регионах с прямыми выборами участвуют кандидаты КПРФ и «Справедливой России». «Единая Россия» и ЛДПР выставили по семь кандидатов, а «Новые люди» – только четырех. Конкуренция составит от трех до шести кандидатов на место. Больше всего претендентов зарегистрировано в Мордовии, а также в Тверской области, где на первый срок идет врио губернатора Виталий Королев («Единая Россия»), назначенный в ноябре 2025 г. В Ульяновской области действующий глава Алексей Русских (КПРФ) столкнется с депутатом Госдумы и телеведущей Мариной Ким («Справедливой России»). В Чечне у многолетнего главы Рамзана Кадырова («Единая Россия») будет два соперника: коммунист Халид Накаев и справоросс Исмаил Денильханов, оба – депутаты местного парламента.
Среди непарламентских сил наиболее активна «Партия пенсионеров», участвующая в трех губернаторских кампаниях – в Белгородской, Пензенской и Тверской областях. По одному кандидату выдвинули «Зеленые» (в Мордовии) и «Коммунисты России» (в Тверской области). «Родина» планировала выдвинуть кандидата в Белгородской области, но не успела подать документы.
Выборы в законодательные собрания
В 39 субъектах состоятся выборы региональных депутатов – это Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Мордовия, Чечня, Чувашия, Чукотка, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский и Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Вологодская, Калининградская, Кировская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Самарская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская области, а также Еврейская автономная.
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выдвинули и зарегистрировали списки во всех случаях. «Новые люди» не выдвигали списки только в Чечне и на Чукотке. Среди непарламентских сил самой активной стала «Партия пенсионеров», которая выдвинула 25 списков, все они зарегистрированы. На втором месте – «Коммунисты России» (20).
Всего на выборы в региональные парламенты было выдвинуто 266 партийных списков, из них зарегистрированы 248 (93,2%). Только в 18 случаях партии должны были собирать подписи избирателей для регистрации, смогли это сделать 10. В большинстве регионов партии, не имеющие «льготы» (освобождения от сбора подписей), предпочли не участвовать в выборах.
Больше всего списков выдвинуто в Карелии и Московской области – по 10 штук (зарегистрировано девять и восемь соответственно). В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях – по девять списков. Меньше всего выдвинуто в Чечне и на Чукотке – по четыре.
Способы голосования
Основным способом остается традиционное голосование на участках, которые будут работать с 8:00 до 20:00. Избирателю необходимо прийти с паспортом по месту регистрации. Также на выборах в Госдуму предусмотрена возможность проголосовать на любом удобном участке по месту фактического пребывания – для этого необходимо заранее подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или избирательную комиссию. В отдельных случаях, например, при болезни или уходе за больным родственником, можно проголосовать на дому.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в 2026 г. будет доступно в 32 регионах на портале «Госуслуги», а в Москве – на региональной платформе mos.ru. ДЭГ не отменяет права голосовать традиционным способом. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что право избирателей отдать свой голос с помощью бумажного бюллетеня предусмотрено федеральным законодательством. В Москве для голосования бумажным бюллетенем не требуется предварительных заявлений.
Досрочное голосование для жителей труднодоступных и отдаленных местностей стартовало 30 августа и продлится до 17 сентября. В 77 регионах 18 и 19 сентября будет организовано голосование групп избирателей, которые проживают там, где отсутствуют помещения для голосования и затруднена логистика. С 28 августа досрочное голосование началось в 12 регионах, где действует военное положение или средний уровень реагирования. Там предусмотрены особые форматы: голосование на дому, на придомовых территориях и в местах общего пользования. Досрочное голосование проводится с использованием переносных ящиков для голосования.