За рубежом создано 319 участков для голосования на выборах в Госдуму

С 4 сентября досрочно смогут проголосовать граждане РФ, которые живут в Абхазии, Австралии, Белоруссии, Индии, Казахстане, Таджикистане и Турции. Государства, где нет российских загранучреждений, проведут голосование на территории других стран. Так, россияне, которые находятся в Анголе, смогут проголосовать в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи. Те, кто находятся в Бенине, смогут выбрать депутатов ГД в Того, на Мадагаскаре – в Союзе Коморских Островов, в Никарагуа – в Сальвадоре; в Сенегале – в Республике Гамбия.