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За рубежом создано 319 участков для голосования на выборах в Госдуму

Анна Суслова
Артур Лебедев/ТАСС
Артур Лебедев/ТАСС

За рубежом создано 319 избирательных участков в 152 странах для голосования на выборах в Госдуму, сообщили в МИД РФ.

312 участков образованы руководителями дипломатических и консульских учреждений РФ. Семь участков открыты в городе Байконуре.

Участки чаще всего расположены в заграничных учреждениях. Проголосовать там смогут граждане, которые проживают или временно находятся за рубежом.

С 4 сентября досрочно смогут проголосовать граждане РФ, которые живут в Абхазии, Австралии, Белоруссии, Индии, Казахстане, Таджикистане и Турции. Государства, где нет российских загранучреждений, проведут голосование на территории других стран. Так, россияне, которые находятся в Анголе, смогут проголосовать в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи. Те, кто находятся в Бенине, смогут выбрать депутатов ГД в Того, на Мадагаскаре – в Союзе Коморских Островов, в Никарагуа – в Сальвадоре; в Сенегале – в Республике Гамбия.

В ряде государств голосование будет проходить не 20 сентября. В Израиле россияне смогут проголосовать 17 сентября, в Китае, Иране, Бахрейне, Кувейте и Йемене – 19 сентября.

Для россиян, проживающих на территории РФ, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. 225 депутатов будут избраны по федеральным партийным спискам, и столько же – по одномандатным округам.

Согласно опросу ВЦИОМ, который проводился в июле, 56% граждан определились, за кого они хотят проголосовать на выборах в ГД. За «Единую Россию» готовы проголосовать 34% опрошенных, за КПРФ – 11%, за «Новых людей» – 10%, за ЛДПР – 9%, за «Справедливую Россию» – 5%.

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