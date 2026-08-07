56% россиян определились, за кого проголосуют на выборах в Госдуму

56% россиян определились, за кого проголосуют на выборах в ГосдумуСоциологи представили данные опросов, посвященных предстоящим в сентябре выборам
Согласно июльским данным ВЦИОМа, 56% россиян уже окончательно решили, за какую партию они проголосуют на выборах в Госдуму в сентябре. Еще 34% пока этого не знают или могут поменять решение, поэтому определятся позже. Об этом сообщил директор по политическим исследованиям ВЦИОМа Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований «ЕДГ-2026: расстановка сил».
О предстоящих выборах в Госдуму знают 64% опрошенных. Впервые услышали о проведении выборов или затруднились ответить 29%. В 2021 г., по данным на июль, о выборах в Госдуму слышали 49%.
Декларируют свое участие в выборах 70%: 54% говорят, что точно будут голосовать, «скорее будут» – 16%. Еще 16% говорят, что не будут участвовать в голосовании, а 13% пока не определились. В июле 2021 г. декларировали свое участие в выборах 64%, явка же на выборах тогда составила 51,72%. Больше всего настроены прийти на выборы избиратели КПРФ – 81%, «Новых людей» – 78% и «Единой России» – 77%. 87% россиян согласны с тем, что надо идти на выборы, поскольку «каждый должен распорядиться своим голосом, нельзя оставаться в стороне», а 65% – что «участвуя в выборах, я влияю на то, как буду жить в будущем».
ВЦИОМ также замерил «резонансность деятельности партий». На вопрос о том, слышали ли о деятельности той или иной партии в последние две недели, 61% опрошенных сказали, что слышали о деятельности «Единой России», 46% – о КПРФ, 41% – об ЛДПР, 38% – о «Новых людях», 35% – о «Справедливой России».
Согласно последним электоральным замерам ВЦИОМа, за «Единую Россию» готовы проголосовать 34% от всех опрошенных, за КПРФ – 11%, за «Новых людей» – 10%, за ЛДПР – 9%, за «Справедливую Россию» – 5%. Из тех же, кто примет участие в выборах, 41% поддерживают «Единую Россию», 13% – КПРФ, 11% – «Новых людей», 8% – ЛДПР, 6% – «Справедливую Россию». В 2021 г. среди тех, кто говорил, что точно примет участие в выборах, 40% были за «Единую Россию», 14% – за КПРФ, 3% – за «Новых людей», 11% – за ЛДПР, 10% – за «Справедливую Россию».
Свои данные также привел и ФОМ. Управляющий директор проектов ФОМа Лариса Паутова рассказала, что декларируют участие в выборах 75% опрошенных: 42% – точно примут, 14% – вероятнее всего, примут участие, 11% – скорее примут, чем нет. Не планируют голосовать на выборах 26% опрошенных.
По рейтингам ФОМа за «Единую Россию» готовы проголосовать 35% от всех опрошенных, за ЛДПР – 10%, за КПРФ – 9%, за «Новых людей» – 8%, за «Справедливую Россию» – 4%. Из тех же, кто совершенно точно примет участие в выборах, 43% проголосуют за «Единую Россию», 11% – за ЛДПР, 12% – за КПРФ, 8% – за «Новых людей», 6% – за «Справедливую Россию». В 2021 г. от тех, кто точно планировал идти голосовать, 35% готовы были выбрать «Единую Россию», 9% – ЛДПР, 15% – КПРФ, 3% – «Новых людей», 6% – «Справедливую Россию». Социологи напомнили, что в 2021 г. «Новые люди» впервые участвовали в выборах, поэтому был такой невысокий электоральный рейтинг.
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков представил на круглом столе выдержки из доклада «Герои и бренды. Анализ лидеров федеральных списков партий на выборах в Госдуму-2026». В нем проанализированы образы лидеров списков партий и особенности предвыборных списков. К примеру, у пятерки лидеров «Единой России» такие образы: глава МИДа Сергей Лавров – «образ мудреца», мэр Москвы Сергей Собянин – «образ строителя», военкор Евгений Поддубный – «образ борца», уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова – «образ матери», глава «Юнармии» Владислав Головин – «образ воина».
У КПРФ дана оценка также пятерке предвыборного списка (всего в общефедеральной части 15 человек): лидер КПРФ Геннадий Зюганов – «образ патриарха», глава Хакасии Валентин Коновалов – «образ наследника», первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин – «образ организатора», зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков – «образ идеолога», первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников – «образ серого кардинала». У ЛДПР лидер списка Леонид Слуцкий использует «образ преемника», у «Справедливой России» Сергей Миронов – «образ хранителя», у «Новых людей» Алексей Нечаев – «образ создателя».
Расстановка сил на предстоящих выборах устойчива, есть лидер – это «Единая Россия», что касается волатильности рейтингов, то это «рабочая динамика», которая обычна для избирательных кампаний, полагает замгендиректора ГК «Полилог» по GR Никита Сетов: «Сейчас декларируемый уровень поддержки «Единой России» выше, чем был в 2021 г. И тренд на рост поддержки будет сохраняться». КПРФ займет 2-е место, полагает эксперт, поскольку у партии есть ядерный электорат, продолжает работать бренд, а также свою аудиторию находит лидер партии Зюганов. Борьба за 3-е место будет между ЛДПР и «Новыми людьми», считает Сетов.