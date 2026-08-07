56% россиян определились, за кого проголосуют на выборах в Госдуму

Декларируют свое участие в выборах 70%: 54% говорят, что точно будут голосовать, «скорее будут» – 16%. Еще 16% говорят, что не будут участвовать в голосовании, а 13% пока не определились. В июле 2021 г. декларировали свое участие в выборах 64%, явка же на выборах тогда составила 51,72%. Больше всего настроены прийти на выборы избиратели КПРФ – 81%, «Новых людей» – 78% и «Единой России» – 77%. 87% россиян согласны с тем, что надо идти на выборы, поскольку «каждый должен распорядиться своим голосом, нельзя оставаться в стороне», а 65% – что «участвуя в выборах, я влияю на то, как буду жить в будущем».