Пискарев заявил о 200 информационных вбросах о выборах из-за рубежа

20 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на избирательную систему совершаются атаки в том числе с использованием ИИ. По ее словам, успешных хакерских атак не было, несмотря на их мощность. Памфилова уточнила, что атаки совершаются преимущественно из-за рубежа – из Великобритании, с Украины, а также из Индии.