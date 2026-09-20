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Пискарев заявил о 200 информационных вбросах о выборах из-за рубежа

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На конец дня 20 сентября выявлено 200 информационных вбросов из-за рубежа с целью повлиять на выборы в России. С таким утверждением выступил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в информационном центре ЦИК РФ.

Пискарев заявил, что «наибольшая негативная информационная активность» оказывалась на население республик и новых регионов. Речь идет о Башкирии, Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Крыме, Татарстане и др. 

Основной упор во вбросах сделан на «формировании в России негативной информационной повестки» по пяти направлениям: проведение спецоперации, социально-экономическая ситуация в стране, включая топливные и логистические трудности, проблемы в сфере ЖКХ, миграционные, национальные и «молодежные» вопросы. 

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«Предпринимались попытки повлиять на общественное мнение через масштабные дезинформационные кампании, в том числе с привлечением возможностей иностранных агентов и так называемых “СМИ в изгнании”», – заявил он.

В думской комиссии считают, что по направлению таких вбросов Европа тесно взаимодействует с украинскими властями. В «авангарде формирования негативного информационного фона», по словам Пискарева, находятся СМИ из Бельгии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Франции, ФРГ, Швеции, Эстонии.

20 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на избирательную систему совершаются атаки в том числе с использованием ИИ. По ее словам, успешных хакерских атак не было, несмотря на их мощность. Памфилова уточнила, что атаки совершаются преимущественно из-за рубежа – из Великобритании, с Украины, а также из Индии.

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