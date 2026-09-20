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Главная / Политика /

Памфилова: представитель одной из партий пытался заразить вирусом систему ДЭГ

Ася Султанова
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Представитель одной из партий в Москве предпринял попытку внедрить вредоносную программу в систему наблюдения за дист анционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, человек действовал сознательно и хотел остановить работу ДЭГ. Памфилова уточнила, что намеренно не называет его имя и партийную принадлежность.

Как сообщал заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут, продолжаются масштабные хакерские атаки на систему электронного голосования в Москве. Против инфраструктуры и системы московского электронного голосования применяется целый арсенал различных механик и технологий, нацеленных на ее замедление. Из-за этого у части избирателей могли возникать кратковременные задержки с возможностью проголосовать. 

20 сентября – последний день голосования на выборах депутатов Госдумы, представителей в региональные парламенты и глав регионов восьми субъектов. Участки по всей стране открыты до 20:00. На 16:10 мск явка на выборах в Государственную думу достигла 53,57%. Это следует из данных ЦИК России.

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