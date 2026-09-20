Памфилова: представитель одной из партий пытался заразить вирусом систему ДЭГ

Представитель одной из партий в Москве предпринял попытку внедрить вредоносную программу в систему наблюдения за дист анционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, человек действовал сознательно и хотел остановить работу ДЭГ. Памфилова уточнила, что намеренно не называет его имя и партийную принадлежность.