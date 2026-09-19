С избирательного участка в Липецкой области исчезли 50 бюллетеней
На избирательном участке в Липецкой области ночью пропали 50 бюллетеней. Об этом региональная избирательная комиссия сообщила в «Максе».
«Из помещения УИК №16-13 в Становлянском округе в ночь на 19 сентября пропали 50 бюллетеней для голосования», – заявил избирком области.
Там дополнили, что глава УИК по факту инцидента написала заявление в правоохранительные органы. По данным комиссии, сейчас нет информации о том, кто может быть причастен к этому, и о местоположении исчезнувших бюллетеней.