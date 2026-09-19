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С избирательного участка в Липецкой области исчезли 50 бюллетеней

Сергей Пахомов

На избирательном участке в Липецкой области ночью пропали 50 бюллетеней. Об этом региональная избирательная комиссия сообщила в «Максе».

«Из помещения УИК №16-13 в Становлянском округе в ночь на 19 сентября пропали 50 бюллетеней для голосования», – заявил избирком области.

Там дополнили, что глава УИК по факту инцидента написала заявление в правоохранительные органы. По данным комиссии, сейчас нет информации о том, кто может быть причастен к этому, и о местоположении исчезнувших бюллетеней.

За последние сутки в полицию поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательной кампанией. В российских регионах за время избирательной кампании возбудили 22 уголовных дела, связанных с выборами. 

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