Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%ARSA6,86+0,29%MSTT68,7-1,01%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,92+0,2%RGBITR771,91+0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЦИК заявил о признании недействительными 250 бюллетеней в Орловской области

Ася Султанова

В Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными из-за поврежденной пломбы на ящике. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, сообщает «РИА Новости».

Как ранее заявила Памфилова, за последние сутки в полицию поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательной кампанией. 

Явка на выборах в Госдуму составила 30,34% на 10:36 мск 19 сентября. К 10:20 мск на федеральной платформе ДЭГ проголосовали 75% зарегистрированных участников. 18 сентября явка на выборах в Госдуму составила 29,19%, в выборах приняли участие почти 32,6 млн россиян.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь