ЦИК заявил о признании недействительными 250 бюллетеней в Орловской области

Явка на выборах в Госдуму составила 30,34% на 10:36 мск 19 сентября. К 10:20 мск на федеральной платформе ДЭГ проголосовали 75% зарегистрированных участников. 18 сентября явка на выборах в Госдуму составила 29,19%, в выборах приняли участие почти 32,6 млн россиян.