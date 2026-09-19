ЦИК заявил о признании недействительными 250 бюллетеней в Орловской области
В Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными из-за поврежденной пломбы на ящике. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, сообщает «РИА Новости».
Как ранее заявила Памфилова, за последние сутки в полицию поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательной кампанией.
Явка на выборах в Госдуму составила 30,34% на 10:36 мск 19 сентября. К 10:20 мск на федеральной платформе ДЭГ проголосовали 75% зарегистрированных участников. 18 сентября явка на выборах в Госдуму составила 29,19%, в выборах приняли участие почти 32,6 млн россиян.