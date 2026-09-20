Памфилова: последствия диверсии на линии связи в ДФО ликвидировали за час

Последствия диверсии на линии связи на Дальнем Востоке во второй день голосования устранили менее чем за час. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах.