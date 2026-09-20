Памфилова: последствия диверсии на линии связи в ДФО ликвидировали за час
Последствия диверсии на линии связи на Дальнем Востоке во второй день голосования устранили менее чем за час. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах.
19 сентября на Дальнем Востоке компания «Ростелеком» зарегистрировала две попытки вывода из строя магистральных оптических линий связи. В первом случае была зафиксирована попытка спилить опору, во втором – перерубить кабель. «Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе оперативно восстановили.
Как отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, 18 сентября в столице произошел технический сбой из-за хакерских атак. По ее словам, терминалы электронного голосования ненадолго вышли из строя. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила 19 сентября о 367 сообщений в полицию, связанных с выборами. В Коми 19 сентября подожгли избирательный участок.