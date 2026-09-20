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Главная / Политика /

Памфилова: последствия диверсии на линии связи в ДФО ликвидировали за час

Ася Султанова
Юлия Малева

Последствия диверсии на линии связи на Дальнем Востоке во второй день голосования устранили менее чем за час. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах.

19 сентября на Дальнем Востоке компания «Ростелеком» зарегистрировала две попытки вывода из строя магистральных оптических линий связи. В первом случае была зафиксирована попытка спилить опору, во втором – перерубить кабель. «Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе оперативно восстановили.

Как отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, 18 сентября в столице произошел технический сбой из-за хакерских атак. По ее словам, терминалы электронного голосования ненадолго вышли из строя. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила 19 сентября о 367 сообщений в полицию, связанных с выборами. В Коми 19 сентября подожгли избирательный участок.

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