Памфилова: оснований для отмены итогов выборов в России нет
Оснований для отмены итогов выборов в России нет. Об этом заявляет председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Подсчет голосов продолжается, окончательные результаты ЦИК планирует объявить не ранее 25 сентября.
«На сей момент кампания прошла. Ни одного случая отмены выборов, ни одного основания для отмены выборов на том или ином участке у нас нет», – сказала Памфилова.
Ранее Памфилова сообщила, что из пяти поступивших в ЦИК сообщений о серьезных нарушениях подтвердились три. По ее словам, эти случаи выявили на более чем 90 000 избирательных участков, где проходило голосование.
Во время голосования нарушения зафиксировали в нескольких регионах. В Марий Эл подтвердился вброс нескольких бюллетеней, после чего председателя и заместителя председателя УИК отстранили от работы. В Якутии 199 бюллетеней признали недействительными после вскрытия сейф-пакета председателем и заместителем председателя комиссии. В Орловской области недействительными признали еще 250 бюллетеней из переносного ящика из-за нарушения целостности пломбы.
Кроме того, ЦИК сообщал более чем о 1000 волнах хакерских атак на инфраструктуру, задействованную в выборах. По словам Памфиловой, успешных атак не было. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял о минимальном количестве нарушений. Окончательные итоги выборов будут объявлены не ранее 25 сентября после завершения подсчета голосов.