Памфилова: оснований для отмены итогов выборов в России нет

Во время голосования нарушения зафиксировали в нескольких регионах. В Марий Эл подтвердился вброс нескольких бюллетеней, после чего председателя и заместителя председателя УИК отстранили от работы. В Якутии 199 бюллетеней признали недействительными после вскрытия сейф-пакета председателем и заместителем председателя комиссии. В Орловской области недействительными признали еще 250 бюллетеней из переносного ящика из-за нарушения целостности пломбы.