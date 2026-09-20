Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
HYDR0,365-0,68%CNY Бирж.12,582+0,06%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,95+0,22%RGBITR772,08+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Памфилова: из пяти сообщений о серьезных нарушениях на выборах подтвердились три

Филипп Иванов
Максим Григорьев / ТАСС
Максим Григорьев / ТАСС

Из пяти сообщений о серьезных нарушениях на выборах в России подтвердились три, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Могу сказать: 90 с лишним тысяч участков, где проходило голосование наших граждан. И всего на самом деле три – из пяти случаев – всего три случая на всю страну. И были моментально выявлены», – сказала она.

Памфилова резюмировала, что на прошедших выборах в Госдуму зафиксировано «беспрецедентно мало нарушений».

Читайте также:Явка на федеральной платформе ДЭГа превысила 90%

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 г. замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Итоговая явка после закрытия участков превысила 56%.

Голосование сопровождалось кибератаками. Зафиксировано более 13 000 DDoS-атак с Украины, из Великобритании, Бразилии, Мексики, Индонезии и Индии. Но успешных атак не было.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь