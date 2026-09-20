Памфилова: из пяти сообщений о серьезных нарушениях на выборах подтвердились три
Из пяти сообщений о серьезных нарушениях на выборах в России подтвердились три, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Могу сказать: 90 с лишним тысяч участков, где проходило голосование наших граждан. И всего на самом деле три – из пяти случаев – всего три случая на всю страну. И были моментально выявлены», – сказала она.
Памфилова резюмировала, что на прошедших выборах в Госдуму зафиксировано «беспрецедентно мало нарушений».
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 г. замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Итоговая явка после закрытия участков превысила 56%.
Голосование сопровождалось кибератаками. Зафиксировано более 13 000 DDoS-атак с Украины, из Великобритании, Бразилии, Мексики, Индонезии и Индии. Но успешных атак не было.