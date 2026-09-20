Явка на федеральной платформе ДЭГа превысила 90%
Голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования завершилось. С ее помощью свой выбор сделали более 3,6 млн человек, итоговая явка составила 90,87%, сообщили в Минцифры РФ.
Среди проголосовавших доля женщин – 64%, мужчин – 36%. Возраст избирателей распределился следующим образом: 18–35 лет – 27%, 36–50 лет – 43%, старше 50 лет – 30%. В топ регионов по числу голосов вошли Московская (666 300), Свердловская (301 400) и Ростовская (238 900) области, Алтайский край (227 400) и Челябинская область (176 200).
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Одновременно в единый день голосования замещалось более 20 000 мандатов и выборных должностей.
Голосование сопровождалось кибератаками. Зафиксировано более 13 000 DDoS-атак с Украины, из Великобритании, Бразилии, Мексики, Индонезии и Индии. Но успешных атак не было.