Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SPBE135,4-0,22%CNY Бирж.12,582+0,06%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,95+0,22%RGBITR772,08+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Явка на федеральной платформе ДЭГа превысила 90%

Филипп Иванов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования завершилось. С ее помощью свой выбор сделали более 3,6 млн человек, итоговая явка составила 90,87%, сообщили в Минцифры РФ.

Среди проголосовавших доля женщин – 64%, мужчин – 36%. Возраст избирателей распределился следующим образом: 18–35 лет – 27%, 36–50 лет – 43%, старше 50 лет – 30%. В топ регионов по числу голосов вошли Московская (666 300), Свердловская (301 400) и Ростовская (238 900) области, Алтайский край (227 400) и Челябинская область (176 200).

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Одновременно в единый день голосования замещалось более 20 000 мандатов и выборных должностей.

Голосование сопровождалось кибератаками. Зафиксировано более 13 000 DDoS-атак с Украины, из Великобритании, Бразилии, Мексики, Индонезии и Индии. Но успешных атак не было.

Читайте также:Экзитполы: «Единая Россия» побеждает на выборах с большинством голосов
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте