Явка на федеральной платформе ДЭГа превысила 90%

Среди проголосовавших доля женщин – 64%, мужчин – 36%. Возраст избирателей распределился следующим образом: 18–35 лет – 27%, 36–50 лет – 43%, старше 50 лет – 30%. В топ регионов по числу голосов вошли Московская (666 300), Свердловская (301 400) и Ростовская (238 900) области, Алтайский край (227 400) и Челябинская область (176 200).