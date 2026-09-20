Глава СПЧ: выборы в России проходят почти идеально
На текущих выборах в России практически не фиксируются нарушения, они проходят почти идеально. Об этом ТАСС заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«С точки зрения чистоты выборов они проходят почти идеально», – сказал Фадеев.
По его словам, глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что речь идет о каких-то долях процента, где есть лишь замечания, они даже не являются нарушениями.
Московская прокуратура предостерегла о недопустимости нарушения избирательного законодательства. Как говорится в сообщении ведомства, прокуратура в ходе мониторинга «состояния законности» на территории столицы обнаружила факты «действий, направленных на умышленное нарушение избирательного законодательства».
Памфилова сообщала о провокациях со стороны уехавших из страны россиян. Кроме того, представитель одной из партий в Москве предпринял попытку внедрить вредоносную программу в систему наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).