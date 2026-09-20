Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%KAZT360,4+1,46%LIFE1,63-0,61%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,94+0,21%RGBITR772,05+0,31%
Главная / Политика /

Глава СПЧ: выборы в России проходят почти идеально

Ася Султанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

На текущих выборах в России практически не фиксируются нарушения, они проходят почти идеально. Об этом ТАСС заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«С точки зрения чистоты выборов они проходят почти идеально», – сказал Фадеев.

По его словам, глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что речь идет о каких-то долях процента, где есть лишь замечания, они даже не являются нарушениями. 

Московская прокуратура предостерегла о недопустимости нарушения избирательного законодательства. Как говорится в сообщении ведомства, прокуратура в ходе мониторинга «состояния законности» на территории столицы обнаружила факты «действий, направленных на умышленное нарушение избирательного законодательства».

Памфилова сообщала о провокациях со стороны уехавших из страны россиян. Кроме того, представитель одной из партий в Москве предпринял попытку внедрить вредоносную программу в систему наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

Читайте также:Главное о третьем дне голосования
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте