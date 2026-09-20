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Главная / Политика /

Прокуратура предупредила о недопустимости нарушения законодательства о выборах

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Московская прокуратура предостерегла о недопустимости нарушения избирательного законодательства. Соответствующее сообщение ведомства опубликовано в Telegram.

Утверждается, что при мониторинге «состояния законности» на территории столицы прокуратура выявила факты «действий, направленных на умышленное нарушение избирательного законодательства».

В прокуратуре заявили, что за вмешательство в осуществление избирательной комиссией своих полномочий предусмотрена административная ответственность (ст. 5.69 КоАП РФ). Речь идет о штрафе до 5000 руб. для физлиц и до 50 000 руб. – для должностных лиц.

Кроме того, в прокуратуре пригрозили уголовной ответственностью в случае умышленных действий, которые могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). По этой статье может грозить от четырех до пяти лет лишения свободы.

20 сентября в России последний день всероссийского голосования. Россияне избирают депутатов Госдумы, представителей в региональные парламенты и глав регионов восьми субъектов. Участки открыты до 20:00.

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