Прокуратура предупредила о недопустимости нарушения законодательства о выборах

Кроме того, в прокуратуре пригрозили уголовной ответственностью в случае умышленных действий, которые могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). По этой статье может грозить от четырех до пяти лет лишения свободы.