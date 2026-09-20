Памфилова заявила о провокациях со стороны уехавших из страны россиян
Уехавшие из страны граждане вместо возвращения и покаяния участвуют в грязной игре против России. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, говоря о провокациях в ходе выборов со стороны недружественных стран. Памфилова отметила, что вместо того, чтобы признать ошибки и работать на усиление и возрождение страны, они включились в эту игру.
Глава ЦИК заявила, что термин «недружественные» слишком мягок в отношении стран, которые мешают проведению выборов и голосованию россиян. По словам Памфиловой, выборы в недружественных странах проходят в сложной обстановке. МИД РФ и дипломаты, несмотря на трудности, открыли больше участков за границей, чем обычно. На выборах в Госдуму ЦИК с избирательными комиссиями Калининградской, Ленинградской и Псковской областей организовали 10 пунктов в этих трех регионах для голосования вблизи пограничных переходов. Она напомнила, что в 152 странах мира образовано 333 избирательных участка.
В большинстве иностранных государств голосование организовали только 20 сентября. Голосование на выборах в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. Впервые депутатов выбирают жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В ДНР выборы завершили в 14:00 мск 20 сентября из соображений безопасности.