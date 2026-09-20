Памфилова заявила о провокациях со стороны уехавших из страны россиян

Глава ЦИК заявила, что термин «недружественные» слишком мягок в отношении стран, которые мешают проведению выборов и голосованию россиян. По словам Памфиловой, выборы в недружественных странах проходят в сложной обстановке. МИД РФ и дипломаты, несмотря на трудности, открыли больше участков за границей, чем обычно. На выборах в Госдуму ЦИК с избирательными комиссиями Калининградской, Ленинградской и Псковской областей организовали 10 пунктов в этих трех регионах для голосования вблизи пограничных переходов. Она напомнила, что в 152 странах мира образовано 333 избирательных участка.