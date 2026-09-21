Нечаев: поддержка «Новых людей» выросла до 5 млн избирателей
Около 5 млн избирателей поддержали «Новых людей» на выборах в Госдуму девятого созыва, тогда как в 2021 г. за партию проголосовали чуть менее 3 млн человек. Об этом заявил лидер партии Алексей Нечаев на пресс-конференции в ТАСС. Он уточнил, что подсчет голосов продолжается и итоговая цифра может измениться.
«Для результата на этих выборах значительно больше, чем пять лет назад – в 2021 году. <...> Если в 21-м году это было чуть меньше 3 миллионов людей, то сейчас это 5 миллионов избирателей. Цифры пока уточняются, но вот около этого ориентира», – сказал Нечаев.
После обработки 97,37% протоколов «Новые люди» набирают 7,91% голосов по федеральному округу. «Единая Россия» получает 57,96%, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Справедливая Россия» – 5,1%. Подсчет голосов продолжается.
К выборам 2026 г. партия выдвинула 382 кандидата и ставила задачу сохранить действующую фракцию почти в полном составе. Федеральную часть списка возглавили Нечаев, Сардана Авксентьева и Владислав Даванков. Весной «Новые люди» наращивали поддержку по опросам ВЦИОМа: в апреле рейтинг партии составлял 12,3%.