Нечаев: поддержка «Новых людей» выросла до 5 млн избирателей

«Для результата на этих выборах значительно больше, чем пять лет назад – в 2021 году. <...> Если в 21-м году это было чуть меньше 3 миллионов людей, то сейчас это 5 миллионов избирателей. Цифры пока уточняются, но вот около этого ориентира», – сказал Нечаев.