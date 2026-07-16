В Госдуме нового созыва Виталий Савельев может стать вице-спикером

В Госдуме нового созыва Виталий Савельев может стать вице-спикеромЕго зона ответственности еще не определена
Вице-премьер по транспорту Виталий Савельев, вероятней всего, перейдет в Госдуму после сентябрьских выборов, а там займет пост вице-спикера. Об этом «Ведомостям» сказали два федеральных чиновника и два собеседника в Госдуме.
Двое собеседников «Ведомостей» не исключают, что в нижней палате Савельев будет курировать вопросы строительства, экономики и транспорта. «Последнее, конечно, более чем логично», – рассуждает один из источников «Ведомостей», но добавляет: сперва надо избраться и получить мандат. Савельев выдвинут в Госдуму от «Единой России» по списку в Подмосковье.
Пока рано говорить о том, какие именно комитеты будут в зоне ответственности Савельева, поскольку сама структура будет утверждаться уже после выборов, говорят два собеседника «Ведомостей». Многое будет зависеть и от того, кто станет спикером нижней палаты, – отмечает один из источников, подчеркивая роль председателя в определении управленческих контуров парламента.
За что Савельев отвечает в правительстве
«Можно рассуждать, кто из нас на какой должности будет работать, – сказал «Ведомостям» один из депутатов. – Но четко предсказать зону ответственности рано». Предварительное обсуждение структуры Госдумы и ее руководства началось еще несколько месяцев назад, говорят собеседники «Ведомостей». По словам двух источников, в обсуждении с внутриполитическим блоком администрации президента (АП) участвует нынешний спикер Вячеслав Володин.
Среди нынешних вице-спикеров от «Единой России» на непроходном месте в списке Шолбан Кара-оол. Всего у партии семь зампредов Госдумы. У остальных четырех фракций по одному вице-спикеру.
Каждый из зампредов Госдумы курирует по несколько комитетов. В 2021 г. их число было увеличено с 26 до 32. В основу структуры легло правило, что комитеты по профилю должны соответствовать существующим министерствам и ведомствам. Давно соблюдается паритет фракций в руководстве комитетов: половина уходит единороссам, руководство остальных комитетов делится между представителями других партий.
Распределение зоны ответственности вице-спикеров может меняться и в течение созыва. Например, изменения произошли в 2024 г. – после ухода с поста вице-спикера Сергея Неверова и прихода в Госдуму с должности вице-премьера Виктории Абрамченко.
В то же время поставщик не может легально влиять на то, как заказчик использует свои исключительные полномочия, указывают сенаторы. «В случаях отсутствия доказанных фактов сговора или совершения коррупционных нарушений поставщик не может нести ответственность за действия другой стороны, наделенной публичными полномочиями», – говорится в записке.
При этом правоприменительная практика закрепляется. Более того, появляются случаи, когда заказчики сами инициируют иски о применении последствий недействительности сделки вследствие допущенных ими нарушений.
Позиция Совета по кодификации
Предложенное регулирование соответствует основным началам гражданского законодательства и положениям Гражданского кодекса (ГК) о распределении риска ничтожности и незаключении договора, говорится в проекте заключения Исследовательского центра частного права им. Алексеева при президенте России. «В силу принципов равенства участников отношений, регулируемых гражданским законодательством, их имущественной самостоятельности, неприкосновенности собственности (ст. 1, 2 и 124 ГК РФ) на частного субъекта – контрагента по договору не могут быть возложены негативные имущественные последствия, возникшие в связи с ошибками государственных и муниципальных заказчиков», – отмечается в документе.
Кроме того, согласно п. 3 ст. 434.1 ГК РФ, сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. Центр также поддерживает обратную силу проекта, так как положения ГК это допускают, такой подход соответствует и позиции Конституционного суда.
Оценка инициативы будет произведена в установленном порядке при поступлении на рассмотрение в Минфин России, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. В правительство проект закона пока не поступал, сообщил собеседник в кабмине.
Актуальность вопроса
Проблема действительно актуальная, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Верховный суд регулярно разбирает ситуации, когда добросовестный поставщик лишается оплаты, потому что контракт признан ничтожным из‑за допущенных заказчиком нарушений процедуры. Суть проблемы не в том, что механизм реституции применяется как таковой, а в том, что реституция односторонняя, указывает Жарский. Заказчик, который в большинстве случаев несет ответственность за нарушение закона при проведении закупок, остается и с деньгами, и с поставленным товаром, так как контракт считается исполненным в отсутствие надлежащего договора.
Случаи признания госконтрактов недействительными из-за нарушений заказчика – не редкость, а системная тенденция последних лет, отмечает партнер Orchards Алексей Станкевич. Сложившаяся правоприменительная практика сейчас в основном не в пользу поставщиков, подтверждает эксперт. Есть и обратные примеры, когда недобросовестное поведение самого заказчика становится основанием для отказа в иске: так, в деле № А40-46709/2025 суд не поддержал заказчика, который сам инициировал признание контракта ничтожным после его добросовестного исполнения подрядчиком. Тем не менее по общему правилу практика взыскания убытков именно с поставщиков закрепляется в правоприменении, добавляет Станкевич.
Нарушения при проведении закупок, особенно на муниципальном уровне, – это массовая история, согласен Жарский. Наиболее частое нарушение – дробление контрактов или, напротив, их искусственное укрупнение, указывает юрист. В первом случае заказчик получает возможность закупки у единственного поставщика без проведения конкурентной процедуры, во втором – заключить контракт на поставку несвязанных товаров и услуг в рамках одной процедуры. И в обоих случаях риски применения односторонней реституции очень высоки. «И проблема как раз в том, что часто заказчик отлично отдает себе в этом отчет и может намеренно злоупотреблять правом, понимая, что для него это даже выгодно», – указывает эксперт. Закон де-юре открывает окно возможностей для злоупотреблений заказчиками.
Изменения вполне уместны и ожидаемы, считает Жарский. Суды при этом получат нормативную базу для отказа от практики односторонней реституции и будут чаще искать компромиссный вариант последствий недействительности сделки, учитывая баланс интересов казны и исполнителя. При этом судам все равно придется оценивать добросовестность поставщика и принимать решение исходя из того, знал (и мог ли знать) поставщик, что конкурентная процедура, в которой он принимает участие, проходит с нарушениями, резюмирует он.