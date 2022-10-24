Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос о применении Киевом «грязной бомбы»

Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источники написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», утверждает агентство. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что у страны нет и не будет такого оружия.