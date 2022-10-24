Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос о применении Киевом «грязной бомбы»
МИД России предпринял шаги по инициированию обсуждения в ООН вопроса о потенциальном применении Киевом так называемой «грязной бомбы», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Мы предприняли необходимые шаги и по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН. Сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем, которые мы затронем», – сказал он.
У России есть, подчеркнул Лавров, информация о научных учреждениях на Украине, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить «грязную бомбу». Министр обороны РФ Сергей Шойгу вчера договорился с рядом коллег о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне, добавил он.
Лавров также прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, анонсировавшего скорую миссию МАГАТЭ на объекты Украины после заявлений России. Лавров заявил, что глава организации Рафаэль Гросси действительно получил такую просьбу от Киева, однако решение еще не принято.
Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источники написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», утверждает агентство. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что у страны нет и не будет такого оружия.
После этого главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции отвергли предупреждения России об угрозе применения «грязной бомбы».
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