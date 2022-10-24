Нарышкин заявил об обеспокоенности риторикой Запада о ядерном оружии
Западная риторика о возможности применения ядерного оружия вызывает обеспокоенность, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
«Очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо», – сказал он.
Директор СВР также указал на стремление Киева завладеть ядерным оружием, что стало заметно с момента выступления президента Украины Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене 19 февраля, в ходе которого тот пригрозил признать недействительным соглашение об отказе от ядерного оружия.
«Тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», – заключил Нарышкин.
Накануне «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», утверждает агентство. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что у страны нет и не будет такого оружия, так как Киев привержен обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
После этого министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главами минобороны Франции, Турции, Великобритании, США, в ходе которых он довел до них свою озабоченность по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы». В свою очередь в США, Великобритании и Франции отвергли утверждения о том, что Украина готовится к применению так называемой «грязной бомбы» на своей территории.
7 октября президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств, организованном демократами в Нью-Йорке, заявил, что человечество столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, неоднократно заявлял, что западные СМИ и политики активно рассуждают о вопросах применения ядерного оружия, однако Россия в этом принимать участия не будет. При этом он напомнил, что Москва может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.
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