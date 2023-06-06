ФСБ сообщила о подготовке теракта с «грязной бомбой» со стороны Украины
Украина вела подготовку к теракту на территории России, в том числе с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«В ходе расследования готовившейся в мае 2023 г. диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки (ГУР) МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
Уточняется, что в главном управлении разведки минобороны Украины была создана служба, в состав которой вошла легкомоторная авиация. Ее целью является снабжение диверсантов и бомбовые удары по объектам энергетики на территории России. Координацией занималась войсковая часть с условным названием «Легион». В рамках этой службы разрабатывался план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами.
По данным ФСБ, с начала года было осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждения получили объекты энергетики в приграничных регионах. В результате были задержаны два пилота, которые дали признательные показания и сообщили о планируемых терактах.