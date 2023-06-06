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ФСБ сообщила о подготовке теракта с «грязной бомбой» со стороны Украины

Ведомости

Украина вела подготовку к теракту на территории России, в том числе с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«В ходе расследования готовившейся в мае 2023 г. диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки (ГУР) МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

Уточняется, что в главном управлении разведки минобороны Украины была создана служба, в состав которой вошла легкомоторная авиация. Ее целью является снабжение диверсантов и бомбовые удары по объектам энергетики на территории России. Координацией занималась войсковая часть с условным названием «Легион». В рамках этой службы разрабатывался план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами.

По данным ФСБ, с начала года было осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждения получили объекты энергетики в приграничных регионах. В результате были задержаны два пилота, которые дали признательные показания и сообщили о планируемых терактах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных