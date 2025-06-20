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Путин: сброс «грязной бомбы» на Россию стал бы последней ошибкой Киева

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Сброс «грязной бомбы» на территорию России стал бы последней ошибкой Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой», – заявил он.

В октябре 2023 г. стало известно, что Киев готовит провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель – обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».

17 октября 2024 г. издание Bild сообщило, что Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель при наличии соответствующего приказа, поскольку располагает необходимыми знаниями и материалами. В этот день, выступая на саммите Европейского совета, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал эту тему на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Тогда он заявил: «Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно станет нашей защитой. Либо мы должны вступить в какой-нибудь альянс. Кроме НАТО, сегодня мы не знаем других эффективных альянсов».

В конце того же месяца глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Украина не сможет создать ядерное оружие, поскольку в стране нет необходимых материалов, оборудования и компетентных специалистов. При этом парламентарий допустил, что Киев способен создать радиоактивную «грязную бомбу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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