Путин: сброс «грязной бомбы» на Россию стал бы последней ошибкой Киева
Сброс «грязной бомбы» на территорию России стал бы последней ошибкой Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой», – заявил он.
В октябре 2023 г. стало известно, что Киев готовит провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель – обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».
17 октября 2024 г. издание Bild сообщило, что Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель при наличии соответствующего приказа, поскольку располагает необходимыми знаниями и материалами. В этот день, выступая на саммите Европейского совета, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал эту тему на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Тогда он заявил: «Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно станет нашей защитой. Либо мы должны вступить в какой-нибудь альянс. Кроме НАТО, сегодня мы не знаем других эффективных альянсов».
В конце того же месяца глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Украина не сможет создать ядерное оружие, поскольку в стране нет необходимых материалов, оборудования и компетентных специалистов. При этом парламентарий допустил, что Киев способен создать радиоактивную «грязную бомбу».