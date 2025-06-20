Путин: сброс «грязной бомбы» на Россию стал бы последней ошибкой Киева

17 октября 2024 г. издание Bild сообщило, что Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель при наличии соответствующего приказа, поскольку располагает необходимыми знаниями и материалами. В этот день, выступая на саммите Европейского совета, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал эту тему на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Тогда он заявил: «Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно станет нашей защитой. Либо мы должны вступить в какой-нибудь альянс. Кроме НАТО, сегодня мы не знаем других эффективных альянсов».