Bild: Украина рассматривает возможность создания ядерной бомбы
Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель при наличии соответствующего приказа, республика располагает необходимыми знаниями и материалом, пишет Bild со ссылкой на источник.
«У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», – цитирует издание неназванного украинского чиновника, специализирующегося на закупках оружия.
По его словам, Запад должен «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше – о наших красных линиях».
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на саммите Европейского совета 17 октября рассказал, что обсуждал эту тему на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Тогда он заявил: «Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно станет нашей защитой. Либо мы должны вступить в какой-нибудь альянс. Кроме НАТО, сегодня мы не знаем других эффективных альянсов».
16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Тайные приложения к плану, по словам президента, Киев передал партнерам, но СМИ сообщали, что в них содержится информация о разрешении и типе вооружения для ракетных ударов вглубь России. 17 октября украинский президент рассказал во время выступления в Евросовете, что неядерный пакет сдерживания России в «плане победы» подразумевает размещение западных ракет в стране.