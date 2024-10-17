Bild: Украина рассматривает возможность создания ядерной бомбы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на саммите Европейского совета 17 октября рассказал, что обсуждал эту тему на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Тогда он заявил: «Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно станет нашей защитой. Либо мы должны вступить в какой-нибудь альянс. Кроме НАТО, сегодня мы не знаем других эффективных альянсов».