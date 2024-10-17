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Зеленский раскрыл значение «неядерного пакета сдерживания» в «плане победы»

Ведомости

Неядерный пакет сдерживания России в «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского подразумевает размещение западных ракет в стране. Об этом Зеленский рассказал во время выступления в Евросовете, его слова приводит издание «Страна.ua».

Он пообещал предоставить все детали странам-партнерам в лице США, Германии, Франции, Великобритании и Италии. Также Зеленский вновь призвал направить Украине приглашение в НАТО, но отметил, что «вступление последует позднее». Сам «план победы» украинский президент представил Верховной раде 16 октября. В нем пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Тайные приложения к плану, по словам президента, Киев передал партнерам, но СМИ сообщали, что в них содержится информации о разрешении и типе вооружения для ракетных ударов вглубь России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «план победы» Зеленского планом США воевать с Россией. Представитель Кремля добавил, что действительно «мирным планом» может быть лишь «осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят», и понимание властями Украины причин, которые привели к этому конфликту.

Зеленский представил «план победы» президенту США Джо Байдену еще в конце сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовую помощь Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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