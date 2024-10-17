Зеленский раскрыл значение «неядерного пакета сдерживания» в «плане победы»

Он пообещал предоставить все детали странам-партнерам в лице США, Германии, Франции, Великобритании и Италии. Также Зеленский вновь призвал направить Украине приглашение в НАТО, но отметил, что «вступление последует позднее». Сам «план победы» украинский президент представил Верховной раде 16 октября. В нем пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Тайные приложения к плану, по словам президента, Киев передал партнерам, но СМИ сообщали, что в них содержится информации о разрешении и типе вооружения для ракетных ударов вглубь России.