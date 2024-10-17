Зеленский раскрыл значение «неядерного пакета сдерживания» в «плане победы»
Неядерный пакет сдерживания России в «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского подразумевает размещение западных ракет в стране. Об этом Зеленский рассказал во время выступления в Евросовете, его слова приводит издание «Страна.ua».
Он пообещал предоставить все детали странам-партнерам в лице США, Германии, Франции, Великобритании и Италии. Также Зеленский вновь призвал направить Украине приглашение в НАТО, но отметил, что «вступление последует позднее». Сам «план победы» украинский президент представил Верховной раде 16 октября. В нем пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Тайные приложения к плану, по словам президента, Киев передал партнерам, но СМИ сообщали, что в них содержится информации о разрешении и типе вооружения для ракетных ударов вглубь России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «план победы» Зеленского планом США воевать с Россией. Представитель Кремля добавил, что действительно «мирным планом» может быть лишь «осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят», и понимание властями Украины причин, которые привели к этому конфликту.
Зеленский представил «план победы» президенту США Джо Байдену еще в конце сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовую помощь Киеву.