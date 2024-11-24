Песков: Киев понимает опасность угроз получить «грязную бомбу»

В конце октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил «РИА Новости», что Украина не сможет создать ядерное оружие, поскольку в стране нет необходимых материалов, оборудования и компетентных специалистов. При этом парламентарий допустил, что Киев способен создать радиоактивную «грязную бомбу». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявил, что попытки создания «грязной бомбы» сейчас предпринимаются на Украине.