Песков: Киев понимает опасность угроз получить «грязную бомбу»
Заявления о возможности получения «грязной бомбы» Украиной являются не простой «игрой с огнем», опасность таких угроз очевидна даже для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее», – заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
В конце октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил «РИА Новости», что Украина не сможет создать ядерное оружие, поскольку в стране нет необходимых материалов, оборудования и компетентных специалистов. При этом парламентарий допустил, что Киев способен создать радиоактивную «грязную бомбу». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявил, что попытки создания «грязной бомбы» сейчас предпринимаются на Украине.
5 ноября в Минобороны РФ сообщили, что на Украине в основном используется и хранится ядерное топливо российского производства, поэтому Киев способен пойти на соответствующую провокацию.