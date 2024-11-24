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Песков: Киев понимает опасность угроз получить «грязную бомбу»

Ведомости

Заявления о возможности получения «грязной бомбы» Украиной являются не простой «игрой с огнем», опасность таких угроз очевидна даже для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

«Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее», – заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В конце октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил «РИА Новости», что Украина не сможет создать ядерное оружие, поскольку в стране нет необходимых материалов, оборудования и компетентных специалистов. При этом парламентарий допустил, что Киев способен создать радиоактивную «грязную бомбу». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявил, что попытки создания «грязной бомбы» сейчас предпринимаются на Украине.

5 ноября в Минобороны РФ сообщили, что на Украине в основном используется и хранится ядерное топливо российского производства, поэтому Киев способен пойти на соответствующую провокацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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