Минобороны РФ: Киев способен пойти на провокацию с ядерным топливом

До проведения специальной военной операции США заявляли, что радиологическое оружие не относится к оружию массового поражения, напомнил Кириллов. При этом в 2023 г., когда Минобороны РФ впервые выразило опасения о создании Украиной «грязной бомбы», позиция Вашингтона изменилась. По инициативе США была внесена и принята Генеральной ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение радиологического оружия, сказал генерал-лейтенант.