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Минобороны РФ: Киев способен пойти на провокацию с ядерным топливом

Ведомости

На Украине в основном используется и хранится ядерное топливо российского производства, так что Киев способен пойти на соответствующую провокацию. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

До проведения специальной военной операции США заявляли, что радиологическое оружие не относится к оружию массового поражения, напомнил Кириллов. При этом в 2023 г., когда Минобороны РФ впервые выразило опасения о создании Украиной «грязной бомбы», позиция Вашингтона изменилась. По инициативе США была внесена и принята Генеральной ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение радиологического оружия, сказал генерал-лейтенант.

«С учетом того что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения РФ, с целью дискредитации органов государственной и местной власти, распространения панических настроений, дестабилизации обстановки и, тем самым, противодействия задачам специальной военной операции», – заявил Кириллов.

В конце октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил «РИА Новости», что Украина не сможет создать ядерное оружие, поскольку в стране нет необходимых материалов, оборудования и компетентных специалистов. При этом парламентарий допустил, что Киев может создать радиоактивную «грязную бомбу». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявил, что попытки создания «грязной бомбы» сейчас предпринимаются на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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