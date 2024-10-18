Медведев: Киев пытается сделать «грязную бомбу»
Киевский режим пытается создать «грязную бомбу», считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Угрозы украинского руководства о возвращении республике статуса ядерной державы он прокомментировал в своем Telegram-канале.
«С учетом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать «грязную бомбу», – написал Медведев.
По словам зампреда Совбеза РФ, для создания такого оружия у Украины есть сырье, технологии и специалисты, а любая лаборатория советских времен подойдет для изготовления заряда небольшой мощности.
17 октября издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель при наличии соответствующего приказа, поскольку располагает необходимыми знаниями и материалами. В этот день, выступая на саммите Европейского совета, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал эту тему на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Тогда он заявил: «Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно станет нашей защитой. Либо мы должны вступить в какой-нибудь альянс. Кроме НАТО, сегодня мы не знаем других эффективных альянсов».
После этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «РИА Новости», что Украина не сможет создать ядерное оружие, поскольку в стране нет необходимых материалов, оборудования и компетентных специалистов. При этом парламентарий допустил, что Киев может создать радиоактивную «грязную бомбу», но Россия просчитывает все возможности. В тот же день советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал информацию издания Bild «ерундой», сравнив статьи автора публикации Юлиана Репке с заявлениями «российских пропагандистов».