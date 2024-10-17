Депутат Картаполов отверг возможность создания ядерной бомбы на Украине

«Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива, – это сказки для малообразованных. Настоящее ядерное оружие – абсолютно исключено», – сказал Картаполов.