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Депутат Картаполов отверг возможность создания ядерной бомбы на Украине

Ведомости

На Украине не смогут создать ядерное оружие, поскольку в стране нет необходимых материалов, оборудования и компетентных специалистов. Об этом «РИА Новости» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Так депутат прокомментировал публикацию немецкого издания Bild, которое со ссылкой на неназванного украинского чиновника, занимающегося закупками оружия, сообщило, что Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель при наличии соответствующего приказа. По данным СМИ, страна располагает необходимыми знаниями и материалом.

«Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива, – это сказки для малообразованных. Настоящее ядерное оружие – абсолютно исключено», – сказал Картаполов.

При этом он допустил, что Украина может произвести радиоактивную «грязную бомбу», но Россия просчитывает все возможности.

17 октября советник украинского президента Дмитрий Литвин тоже назвал информацию издания Bild «ерундой». Он сравнил статьи автора публикации Юлиана Репке с заявлениями «российских пропагандистов».

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией, в котором в том числе был пункт о размещении в стране «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». 17 октября, выступая в Евросовете, он пояснил, что неядерный пакет сдерживания России включает размещение западных ракет на территории страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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