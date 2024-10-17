В Киеве опровергли информацию о планах восстановить запасы ядерного оружия
Советник украинского президента Дмитрий Литвин назвал информацию издания Bild о том, что Украина готовится восстановить запасы ядерного оружия, «ерундой», сообщает украинский 24-й канал.
17 октября издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, занимающегося закупками оружия, сообщило, что Украина может создать ядерную бомбу в течение нескольких недель, если получит соответствующий приказ.
Литвин сравнил статьи корреспондента Bild Юлиана Репке с заявлениями «российских пропагандистов».
«И те, и те выбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости», – заявил он.
На публикацию Bild также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что «фантазии западных журналистов об украинском ядреном оружии – выдумка».
16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». По словам президента, Киев передал партнерам секретные приложения к плану. Однако, как сообщили СМИ, в них содержится информация о разрешении и типе вооружения, которое можно использовать для ракетных ударов вглубь России.
17 октября, выступая в Евросовете, украинский президент рассказал, что неядерный пакет сдерживания России в рамках «плана победы» включает размещение западных ракет на территории страны.