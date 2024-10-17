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В Киеве опровергли информацию о планах восстановить запасы ядерного оружия

Ведомости

Советник украинского президента Дмитрий Литвин назвал информацию издания Bild о том, что Украина готовится восстановить запасы ядерного оружия, «ерундой», сообщает украинский 24-й канал.

17 октября издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, занимающегося закупками оружия, сообщило, что Украина может создать ядерную бомбу в течение нескольких недель, если получит соответствующий приказ.

Литвин сравнил статьи корреспондента Bild Юлиана Репке с заявлениями «российских пропагандистов».

«И те, и те выбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости», – заявил он.

На публикацию Bild также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что «фантазии западных журналистов об украинском ядреном оружии – выдумка».

16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». По словам президента, Киев передал партнерам секретные приложения к плану. Однако, как сообщили СМИ, в них содержится информация о разрешении и типе вооружения, которое можно использовать для ракетных ударов вглубь России.

17 октября, выступая в Евросовете, украинский президент рассказал, что неядерный пакет сдерживания России в рамках «плана победы» включает размещение западных ракет на территории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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