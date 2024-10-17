В Киеве опровергли информацию о планах восстановить запасы ядерного оружия

16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». По словам президента, Киев передал партнерам секретные приложения к плану. Однако, как сообщили СМИ, в них содержится информация о разрешении и типе вооружения, которое можно использовать для ракетных ударов вглубь России.