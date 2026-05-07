Российские силы ПВО сбили 127 украинских дронов за 4 часа

Военное ведомство также сообщало, что в ночь на 7 мая дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. БПЛА были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, в Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии, Крыму, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.