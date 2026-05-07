Российские силы ПВО сбили 127 украинских дронов за 4 часа
С 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО было уничтожено 127 беспилотников самолетного типа ВСУ над субъектами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
Украинские воздушные силы были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московским регионом, Республики Адыгеи, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 24 беспилотников над Москвой с начала 7 мая. На месте падения БПЛА работают специалисты спецслужб. О последних четырех беспилотниках Собянин сообщил в 10:25.
Военное ведомство также сообщало, что в ночь на 7 мая дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. БПЛА были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, в Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии, Крыму, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.