ЕС выделит странам Балтии по 12 млн евро после прилетов украинских дронов
Литва, Латвия и Эстония получат 12 млрд евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE после недавних инцидентов с украинскими беспилотниками. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «РИА Новости».
По ее словам, уже подписан план финансирования SAFE с Литвой, аналогичные соглашения с Эстонией и Латвией в ЕК готовы подписать «в любое время».
18 мая силы противовоздушной обороны Эстонии сбили БПЛА над озером Выртсъярв. В связи с угрозой в шести уездах на юге Эстонии было объявлено оповещение о дронах. Днем позже стало известно, что движение поездов остановлено в нескольких районах Восточной Латвии из-за возможной угрозы в воздушном пространстве.
На территории Латвии 7 мая упали два беспилотника. Предположительно, они были запущены украинской стороной для ударов по территории России. Один из дронов упал на территории нефтебазы. Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.