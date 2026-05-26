ЕС выделит странам Балтии по 12 млн евро после прилетов украинских дронов

18 мая силы противовоздушной обороны Эстонии сбили БПЛА над озером Выртсъярв. В связи с угрозой в шести уездах на юге Эстонии было объявлено оповещение о дронах. Днем позже стало известно, что движение поездов остановлено в нескольких районах Восточной Латвии из-за возможной угрозы в воздушном пространстве.