Движение поездов остановили на востоке Латвии из-за воздушной угрозы

Движение поездов остановлено в нескольких районах Восточной Латвии из-за возможной угрозы в воздушном пространстве, сообщает оператор пассажирских ж/д перевозок Pasazieru vilciens.

Речь идет о Краславском, Прейльском, Лудзенском, Резекненском, Мадонском, Цесисском, Смилтенском, Гулбенском и Валмиерском районах.

В сообщении говорится, что железнодорожное сообщение приостановлено до отмены режима возможной воздушной угрозы. Поезда, не находящиеся в опасной зоне, продолжают движение в обычном режиме либо останавливаются на последней станции перед ней.

19 мая силы противовоздушной обороны Эстонии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над озером Выртсъярв, сообщал министр обороны страны Ханно Певкур. В связи с угрозой в шести уездах на юге Эстонии было объявлено оповещение о дронах.

