Глава МИД Эстонии обвинил Россию в перенаправлении украинских дронов

30 марта Цахкна призвал Киев не допускать вторжения украинских дронов в воздушное пространство Эстонии. А 17 апреля обломки украинского беспилотника были найдены на севере Эстонии. 10 мая правительство Эстонии призвало Киев более эффективно контролировать свои беспилотники и не допускать нарушения воздушного пространства республики.