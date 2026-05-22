Глава МИД Эстонии обвинил Россию в перенаправлении украинских дронов

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обвинил Россию в том, что она якобы перенаправляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО.

«Россия направляет эти дроны на территорию НАТО», – заявил Цахкна во время встречи глав МИД стран альянса в Хельсингборге (цитата по Bloomberg).

По словам эстонского министра, государства альянса отвергли утверждения Москвы о том, что страны Прибалтики открыли свое воздушное пространство для облегчения атак Украины по территории России.

30 марта Цахкна призвал Киев не допускать вторжения украинских дронов в воздушное пространство Эстонии. А 17 апреля обломки украинского беспилотника были найдены на севере Эстонии. 10 мая правительство Эстонии призвало Киев более эффективно контролировать свои беспилотники и не допускать нарушения воздушного пространства республики.

6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках.

