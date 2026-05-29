В Румынии упал еще один неизвестный беспилотник

В уезде Марамуреш на севере Румынии нашли неопознанный беспилотник. Это второй обнаруженный дрон за сутки, попавший на территорию страны, сообщает Mediafax.

БПЛА рухнул в районе коммуны Бэсешть примерно в 70 км от украинской границы. Полиция оцепила территорию. Предварительно, дрон не был оснащен взрывчаткой, но на нем была камера. Возбуждено уголовное дело.

29 мая Reuters, ссылаясь на румынские власти, сообщило, что БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в Галаце. Начался пожар, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России.

27 мая председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европу в будущем могут коснуться те же проблемы в области безопасности, с которыми сейчас столкнулись балтийские страны. В том числе, речь о нарушениях воздушного пространства беспилотниками.

