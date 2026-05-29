В Румынии упал еще один неизвестный беспилотник
В уезде Марамуреш на севере Румынии нашли неопознанный беспилотник. Это второй обнаруженный дрон за сутки, попавший на территорию страны, сообщает Mediafax.
БПЛА рухнул в районе коммуны Бэсешть примерно в 70 км от украинской границы. Полиция оцепила территорию. Предварительно, дрон не был оснащен взрывчаткой, но на нем была камера. Возбуждено уголовное дело.
27 мая председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европу в будущем могут коснуться те же проблемы в области безопасности, с которыми сейчас столкнулись балтийские страны. В том числе, речь о нарушениях воздушного пространства беспилотниками.