В Молдавии обнаружили обломки украинского беспилотника

8 июня также сообщалось, что истребители миссии НАТО сбили беспилотник над Латвией. По данным минобороны страны, инцидент произошел в регионе Латгале. В связи с угрозой в воздушном пространстве страны были подняты истребители НАТО, после чего беспилотник был уничтожен.