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В Молдавии обнаружили обломки украинского беспилотника

Ведомости

В Молдавии обнаружили обломки украинского беспилотника в Оргеевском районе. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Ведомство сообщило, что находится в постоянном контакте с украинскими властями по поводу инцидента. При этом вину за попадание беспилотника на территорию Молдавии Кишинев возлагает на Россию.

Аппарат вошел в воздушное пространство Молдавии со стороны района Михайловка – Лопатна, сообщало министерство обороны страны. Позже фрагменты дрона были найдены на сельскохозяйственном поле возле села Лопатна на востоке страны, недалеко от границы с Украиной.

В ведомстве отметили, что на месте обнаружены признаки произошедшего ранее взрыва. Специалисты изучают обломки, чтобы установить происхождение беспилотника и обстоятельства инцидента.

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Политика / Международные отношения

18 мая министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла в Кишиневе Олега Озерова после инцидента с беспилотником, который, по утверждениям молдавской стороны, нарушил воздушное пространство республики 13 мая.

8 июня также сообщалось, что истребители миссии НАТО сбили беспилотник над Латвией. По данным минобороны страны, инцидент произошел в регионе Латгале. В связи с угрозой в воздушном пространстве страны были подняты истребители НАТО, после чего беспилотник был уничтожен.

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