В Молдавии обнаружили обломки украинского беспилотника
В Молдавии обнаружили обломки украинского беспилотника в Оргеевском районе. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.
Ведомство сообщило, что находится в постоянном контакте с украинскими властями по поводу инцидента. При этом вину за попадание беспилотника на территорию Молдавии Кишинев возлагает на Россию.
Аппарат вошел в воздушное пространство Молдавии со стороны района Михайловка – Лопатна, сообщало министерство обороны страны. Позже фрагменты дрона были найдены на сельскохозяйственном поле возле села Лопатна на востоке страны, недалеко от границы с Украиной.
В ведомстве отметили, что на месте обнаружены признаки произошедшего ранее взрыва. Специалисты изучают обломки, чтобы установить происхождение беспилотника и обстоятельства инцидента.
18 мая министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла в Кишиневе Олега Озерова после инцидента с беспилотником, который, по утверждениям молдавской стороны, нарушил воздушное пространство республики 13 мая.
8 июня также сообщалось, что истребители миссии НАТО сбили беспилотник над Латвией. По данным минобороны страны, инцидент произошел в регионе Латгале. В связи с угрозой в воздушном пространстве страны были подняты истребители НАТО, после чего беспилотник был уничтожен.