Молдавия потребовала объяснений от посла России из-за дрона

17 марта МИД Молдавии также вызывал Озерова в связи с аварией на Днестровской гидроэлектростанции вблизи города Новоднестровска на Украине. Дипломату вручили ноту протеста из-за загрязнения реки нефтепродуктами. В молдавском МИДе заявили, что разлив нефтепродуктов произошел после удара армии России в районе ГЭС. В МИД Молдавии подчеркнули, что подобные действия «с серьезными трансграничными последствиями» ставят под угрозу окружающую среду, безопасность водоснабжения и здоровье граждан республики.