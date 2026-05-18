CNY Бирж.10,613-0,91%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Политика

Молдавия потребовала объяснений от посла России из-за дрона

Ведомости

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла в Кишиневе Олега Озерова после инцидента с беспилотником, который, по утверждениям молдавской стороны, нарушил воздушное пространство республики 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

В МИД Молдавии заявили, что российскому дипломату была вручена официальная нота с требованием разъяснить произошедшее.

«Министерство иностранных дел потребовало официальных объяснений и вновь заявило о необходимости строгого соблюдения воздушного пространства Республики Молдова в соответствии с нормами международного права», – говорится в сообщении ведомства.

По информации Кишинева, беспилотник пересек границу со стороны украинского города Могилев-Подольский Винницкой области и проследовал в направлении села Саука Окницкого района, расположенного у украинской границы.

Молдавские власти расценили произошедшее как «серьезное и недопустимое нарушение суверенитета и территориальной целостности республики». В МИДе подчеркнули, что подобные инциденты создают угрозу безопасности граждан и негативно влияют на региональную стабильность.

17 марта МИД Молдавии также вызывал Озерова в связи с аварией на Днестровской гидроэлектростанции вблизи города Новоднестровска на Украине. Дипломату вручили ноту протеста из-за загрязнения реки нефтепродуктами. В молдавском МИДе заявили, что разлив нефтепродуктов произошел после удара армии России в районе ГЭС. В МИД Молдавии подчеркнули, что подобные действия «с серьезными трансграничными последствиями» ставят под угрозу окружающую среду, безопасность водоснабжения и здоровье граждан республики.

