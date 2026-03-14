Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за аварии на Днестровской ГЭС
МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова в связи с аварией на Днестровской гидроэлектростанции вблизи города Новоднестровска на Украине. Дипломату вручили ноту протеста из-за загрязнения реки нефтепродуктами, сообщили в Telegram-канале ведомства.
В молдавском МИДе заявили, что разлив нефтепродуктов произошел после удара армии России в районе ГЭС.
«Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% населения города Кишинева», – говорится в сообщении дипведомства.
В МИД Молдавии подчеркнули, что подобные действия «с серьезными трансграничными последствиями» ставят под угрозу окружающую среду, безопасность водоснабжения и здоровье граждан республики.
До этого власти Молдавии объявили о введении с 16 марта режима экологической тревоги в бассейне Днестра сроком на 15 дней. Издание TVR Moldova сообщало, что из-за загрязнения нефтепродуктами с 14 марта приостановлена подача воды в селе Наславча, а также в районах Сорока, Бельцы, Флорешты и Сынжерей.