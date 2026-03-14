Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за аварии на Днестровской ГЭС

До этого власти Молдавии объявили о введении с 16 марта режима экологической тревоги в бассейне Днестра сроком на 15 дней. Издание TVR Moldova сообщало, что из-за загрязнения нефтепродуктами с 14 марта приостановлена подача воды в селе Наславча, а также в районах Сорока, Бельцы, Флорешты и Сынжерей.