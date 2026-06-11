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Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

Ведомости

За последние три месяца в странах Евросоюза произошло 11 инцидентов, связанных с украинскими беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз», – заявила Захарова.

Она напомнила, что 23 марта в Литве украинский беспилотник упал на замерзшее озеро Лавысас в Варенском районе. Спустя два дня дрон ВСУ врезался в дымовую трубу электростанции Ауверэ в Эстонии, а еще один беспилотник упал в Краславском крае Латвии. Также, по ее данным, 29 марта два дрона потерпели крушение в районе финского города Коувола. Один из них СМИ идентифицировали как украинский беспилотник АН-196 «Лютый».

7 мая два дрона этого типа атаковали нефтехранилище в латвийском Резекне. Кроме того, в тот же день у берегов греческого острова Лефкада был обнаружен украинский морской дрон «Козак Мамай» со взрывчаткой на борту. Среди других инцидентов дипломат назвала падение беспилотника в Утенском районе Литвы 17 мая, уничтожение украинского дрона румынским истребителем F-16 над Эстонией 19 мая, а также взрывы четырех морских беспилотников MAGURA V5 в румынском порту Констанца 5 июня.

В Молдавии обнаружили обломки украинского беспилотника

Политика / Международные новости

Несмотря на подобные инциденты, отметила представитель МИДа, страны ЕС продолжают выделять Киеву значительные средства на закупку вооружений. «Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

11 июня стало известно, что Румыния попросила Украину взрывать БПЛА до захода в воды страны. Такое предложение высказал врио министра обороны страны Раду Мируцэ.

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