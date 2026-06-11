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Румыния попросила Украину взрывать БПЛА до захода в воды страны

Ведомости

Украинские морские дроны следует запрограммировать таким образом, чтобы они взрывались, не заходя в румынские воды, заявил врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

«Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы минобороны Румынии, необходимо установить на БПЛА электронные датчики, благодаря которым производители или операторы дронов смогут отслеживать их положение. Он также попросил Киев оказать сотрудничество расследовании, чтобы установить обстоятельства и причины уже произошедшего взрыва.

7 июня президент Румынии Никушор Дан официально признал, что безэкипажный катер, взорвавшийся 5 июня в гражданском порту города Констанца, принадлежал Украине. По словам лидера страны, дрон входил в группу из четырех украинских морских беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые потеряли управление. Остальные три аппарата, как сообщается, самоуничтожились в море. Дан подчеркнул, что, несмотря на украинскую принадлежность дронов, ответственность за произошедшее он возлагает на Россию.

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