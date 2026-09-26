Лавров: Россия доведет спецоперацию до конца

26 сентября Путин сообщил журналистам в Санкт-Петербурге, что предложения по мирному урегулированию украинского конфликта остаются на столе. При этом после массированной атаки ВСУ на Москву и другие регионы в день голосования Россия, по его словам, «как следует подумает» о дальнейших шагах.