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Лавров: Россия доведет спецоперацию до конца

Елена Вострикова

Россия доведет спецоперацию до конца, ее цели будут достигнуты, а угрозы безопасности страны устранены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Россия с 2022 г. продолжает бороться за безопасность и права жителей Донбасса и Новороссии. Глава МИД заявил, что действия Москвы соответствуют «букве и духу» устава ООН.

«Цели спецоперации будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена», – подчеркнул Лавров.

По словам министра, это произойдет независимо от обстоятельств. Он также отметил неспособность нынешнего руководства ООН занять в ситуации вокруг Украины позицию, которая, по его мнению, учитывала бы принципы устава организации «в их совокупности, полноте и взаимосвязи».

27 июля президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва также заявлял, что Россия добьется поставленных целей в спецоперации. «И вместе сделаем все для победы, для России», –говорил президент. Он также отмечал поддержку участников спецоперации со стороны российского общества.

26 сентября Путин сообщил журналистам в Санкт-Петербурге, что предложения по мирному урегулированию украинского конфликта остаются на столе. При этом после массированной атаки ВСУ на Москву и другие регионы в день голосования Россия, по его словам, «как следует подумает» о дальнейших шагах.

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