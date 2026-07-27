Путин: Россия добьется своих целей в спецоперации
Россия добьется своих целей в спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.
«Мы добьемся своих целей. И вместе сделаем все для победы, для России», – сказал президент. Он также отметил, что весь российский народ поддерживает участников спецоперации.
В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Путин выразил уверенность, что боевые действия завершатся при достижении Россией поставленных целей. Они были озвучены в июне 2024 г. Путин подчеркнул, что цели остаются неизменными. Первой задачей является полное освобождение Донбасса.
В июне 2024 г. президент говорил, что условиями по прекращению огня с Украиной являются вывод украинских войск с присоединенных к России территорий и гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, он озвучил прежние цели спецоперации, ими стали демилитаризация и денацификация Украины.