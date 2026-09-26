Лавров: Россия настаивает на немедленном освобождении Мадуро

3 января силы США захватили Мадуро и его супругу в ходе вторжения в Венесуэлу. 5 января Мадуро предстал перед федеральным судьей в Манхэттене, где назвал себя «президентом Венесуэлы» и заявил, что был похищен. Американские власти обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Мадуро не признал вину.