Первая партия ядерного топлива из России прибыла на АЭС «Руппур» в Бангладеш

Первая партия ядерного топлива из России прибыла на АЭС «Руппур» в БангладешПутин по видеосвязи разрешил передачу топлива на станцию
«Народная Республика Бангладеш получает статус страны с мирными атомными технологиями. Проект <...> обеспечит стабильное энергоснабжение и поможет сохранить уникальную природу Бангладеша для будущих поколений», – заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
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