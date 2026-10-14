Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,511-0,42%ARSA7,34-0,94%VEON-RX77,5+2,51%IMOEX2 423,08+0,18%RTSI909,26+0,08%RGBI111,35+0,19%RGBITR767,33+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Росатом: в Узбекистане залили первый бетон на площадке АЭС

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Узбекистане залили первый бетон на площадке первой в мире интегрированной атомной электростанции, строительство которой предусматривает два малых и два больших энергоблока. Об этом сообщил «Росатом».

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев также рассказал о ходе реализации других зарубежных атомных проектов компании. По его словам, в сентябре Россия и Казахстан подписали EPC-контракт на строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Сейчас на площадке завершаются изыскательские работы.

«Первый бетон залит и на АЭС «Пакш» в Венгрии – работы идут по графику», – сообщил Лихачев.

Кроме того, Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о строительстве двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 на площадке АЭС «Ниньтхуань».

9 октября Лихачев сообщил, что энергетический пуск первого энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш намечен на третью декаду ноября. Ранее в активную зону реактора энергоблока загрузили ядерное топливо.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте