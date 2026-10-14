Росатом: в Узбекистане залили первый бетон на площадке АЭС
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев также рассказал о ходе реализации других зарубежных атомных проектов компании. По его словам, в сентябре Россия и Казахстан подписали EPC-контракт на строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Сейчас на площадке завершаются изыскательские работы.
«Первый бетон залит и на АЭС «Пакш» в Венгрии – работы идут по графику», – сообщил Лихачев.
Кроме того, Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о строительстве двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 на площадке АЭС «Ниньтхуань».
9 октября Лихачев сообщил, что энергетический пуск первого энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш намечен на третью декаду ноября. Ранее в активную зону реактора энергоблока загрузили ядерное топливо.