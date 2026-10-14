Росатом: в Узбекистане залили первый бетон на площадке АЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев также рассказал о ходе реализации других зарубежных атомных проектов компании. По его словам, в сентябре Россия и Казахстан подписали EPC-контракт на строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Сейчас на площадке завершаются изыскательские работы.